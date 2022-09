Sicilia, bomba vicino ai binari: stop ai treni

Una bomba è stata ritrovata vicino ai binari lungo la tratta Termini Imerese e Altavilla Milicia. I treni sono stati bloccati e gli artificieri stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza.

Una bomba risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale è stata trovata vicino ai binari lungo la tratta ferroviaria Termini Imerese-Altavilla Milicia. Il traffico ferroviario è stato bloccato e sono stati predisposti degli autobus sostitutivi per i passeggeri. La vicenda è avvenuta questa mattina e tale tratta è abbastanza trafficata da studenti e lavoratori.

“I treni regionali – avvertono dalle Ferrovie – possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni. Il traffico resta sospeso tra Termini Imerese e Altavilla”.

I vigili del fuoco, tuttavia, sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona circostante e togliere l’ordigno cercando di non farlo esplodere. L’ordigno è stato trovato nei pressi di un cantiere e ovviamente anche gli operai si sono fermati e nelle prossime ore, come sempre accade in casi analoghi, sarà necessario l’intervento degli artificieri per eliminare definitivamente il pericolo e scongiurare che la bomba possa esplodere, anche inavvertitamente.