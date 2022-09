Elezioni 2022: tutti i programmi a confronto

Elezioni 2022: come scegliere chi votare? Di seguito tutti i programmi elettorali con i punti salienti per ogni partito che concorrerà.

Il 25 settembre è alle porte: ancora confusi sui programmi elettorali e dubbi sul voto? Qui di seguito elencheremo tutti i punti fondamentali su programmi e partiti, suddivisi per argomento.

Terzo Polo : salario minimo, eliminare il reddito di cittadinanza e supportare le imprese che investono in riqualificazione della forza lavoro.

: salario minimo, eliminare il reddito di cittadinanza e supportare le imprese che investono in riqualificazione della forza lavoro. Centrodestra : taglio del cuneo fiscale, della defiscalizzazione del welfare aziendale, maggiori tutele per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti e un’estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro.

: taglio del cuneo fiscale, della defiscalizzazione del welfare aziendale, maggiori tutele per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti e un’estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro. Lega : estensione dell’età anagrafica del contratto di apprendistato fino a 35 anni e una tassazione Irpef fissa al 5% per i primi tre anni di assunzione a tempo indeterminato.

: estensione dell’età anagrafica del contratto di apprendistato fino a 35 anni e una tassazione Irpef fissa al 5% per i primi tre anni di assunzione a tempo indeterminato. Fratelli di Italia : particolare attenzione rivolta ai giovani, promuovendo la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro.

: particolare attenzione rivolta ai giovani, promuovendo la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. Forza Italia : incentivi alle imprese per nuove assunzioni e defiscalizzazione/decontribuzione in caso di contratti a tempo indeterminato a giovani sotto i 40 anni.

: incentivi alle imprese per nuove assunzioni e defiscalizzazione/decontribuzione in caso di contratti a tempo indeterminato a giovani sotto i 40 anni. Movimento 5 stelle : salario minimo, stop a tirocini gratuiti, parità salariale e riforma pensioni.

: salario minimo, stop a tirocini gratuiti, parità salariale e riforma pensioni. Partito Democratico : salario minimo, parità salariale tra uomini e donne e promozione dello smart working.

: salario minimo, parità salariale tra uomini e donne e promozione dello smart working. Impegno Civico : lotta alla povertà, salario equo, sicurezza sul lavoro e assunzioni a tempo indeterminato.

: lotta alla povertà, salario equo, sicurezza sul lavoro e assunzioni a tempo indeterminato. Più Europa : introduzione di voucher formazione-lavoro, smart working ibrido, percorsi di formazione nelle aziende.

: introduzione di voucher formazione-lavoro, smart working ibrido, percorsi di formazione nelle aziende. Alleanza Verdi e Sinistra: riduzione ore di lavoro a parità di salario, riforma sulle pensioni, salario minimo e lotta alla precarietà.

Unione Popolare : salario minimo legale di almeno 10 euro lordi l’ora, abolizione legge Fornero, contratto a tempo indeterminato e piano di assunzione di un milione di persone nel pubblico impiego.

: salario minimo legale di almeno 10 euro lordi l’ora, abolizione legge Fornero, contratto a tempo indeterminato e piano di assunzione di un milione di persone nel pubblico impiego. ItalExit: riduzione cuneo fiscale, abolizione legge Fornero e aumento salari.

Centrodestra : taglio del cuneo fiscale, utilizzo dei fondi del PNRR per l’ammodernamento delle infrastrutture, flat tax.

: taglio del cuneo fiscale, utilizzo dei fondi del PNRR per l’ammodernamento delle infrastrutture, flat tax. Forza Italia : abrogazione dell’IRAP e abolizione dell’imposta patrimoniale su casa e risparmi.

: abrogazione dell’IRAP e abolizione dell’imposta patrimoniale su casa e risparmi. Lega : riduzione del cuneo fiscale di 10 punti percentuali per 10 anni e l’introduzione del reato di sfruttamento per chi utilizza lavoratori in nero.

: riduzione del cuneo fiscale di 10 punti percentuali per 10 anni e l’introduzione del reato di sfruttamento per chi utilizza lavoratori in nero. Fratelli di Italia : riforma dell’IRPEF, introduzione del quoziente familiare, razionalizzazione di micro-tributi e innalzamento del limite del denaro contante in linea con la media Europea.

: riforma dell’IRPEF, introduzione del quoziente familiare, razionalizzazione di micro-tributi e innalzamento del limite del denaro contante in linea con la media Europea. Terzo Polo : facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese, cancellare le tasse per i giovani per l’avvio di attività imprenditoriali e ridurre il più possibile le imposte che gravano su questi.

: facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese, cancellare le tasse per i giovani per l’avvio di attività imprenditoriali e ridurre il più possibile le imposte che gravano su questi. Movimento 5 Stelle : potenziare il cashback fiscale e introduzione salario minimo.

: potenziare il cashback fiscale e introduzione salario minimo. ItalExit : abbassamento accise per facilitare il lavoro giovanile e riformare il reddito di cittadinanza.

: abbassamento accise per facilitare il lavoro giovanile e riformare il reddito di cittadinanza. Partito Democratico : riduzione divario tra Nord e Sud attraverso il PNRR, economia circolare e federalismo fiscale.

: riduzione divario tra Nord e Sud attraverso il PNRR, economia circolare e federalismo fiscale. Più Europa : favorire crescita dimensionale di tutte le imprese e federalismo fiscale inserito e mostrato come un’autonomia tributaria per Comuni e Città Metropolitane.

: favorire crescita dimensionale di tutte le imprese e federalismo fiscale inserito e mostrato come un’autonomia tributaria per Comuni e Città Metropolitane. Alleanza Verdi e Sinistra : introduzione “plastic tax” e una patrimoniale da applicare sui grandi patrimoni attraverso l’inserimento di un’aliquota crescente.

: introduzione “plastic tax” e una patrimoniale da applicare sui grandi patrimoni attraverso l’inserimento di un’aliquota crescente. Impegno Civico : riduzione rapporto debito-PIL tramite pianificazione quinquennale del debito pubblico e revisione accurata di tutti i bonus attualmente in circolazione.

: riduzione rapporto debito-PIL tramite pianificazione quinquennale del debito pubblico e revisione accurata di tutti i bonus attualmente in circolazione. Unione Popolare: eliminazione dell’IVA, imposte sui redditi più alti e riforma delle pensioni.

Terzo Polo : rivalutazione e modifica del programma “Garanzia Giovani”, più lauree abilitanti e professionalizzanti, diritto di voto per tutti i fuorisede e pensioni integrative per giovani under 35.

: rivalutazione e modifica del programma “Garanzia Giovani”, più lauree abilitanti e professionalizzanti, diritto di voto per tutti i fuorisede e pensioni integrative per giovani under 35. Centrodestra : sostegno allo sport, borse di studio per meriti sportivi, promozione e rilancio dell’artigianato.

: sostegno allo sport, borse di studio per meriti sportivi, promozione e rilancio dell’artigianato. Fratelli di Italia : debellare la piaga del consumo di sostanze stupefacenti, contrastare la disoccupazione attraverso la detassazione, da riservare per i primi tre anni agli under 30 che si mettono in proprio.

: debellare la piaga del consumo di sostanze stupefacenti, contrastare la disoccupazione attraverso la detassazione, da riservare per i primi tre anni agli under 30 che si mettono in proprio. Lega : preparazione dei giovani al mondo del lavoro una volta conclusi gli studi, tramite anche degli uffici informativi.

: preparazione dei giovani al mondo del lavoro una volta conclusi gli studi, tramite anche degli uffici informativi. Forza Italia : salario e stipendio minimo a 1000 euro anche per chi svolge un apprendistato.

: salario e stipendio minimo a 1000 euro anche per chi svolge un apprendistato. Movimento 5 Stelle : la sburocratizzazione delle start-up, la proroga dello sgravio per l’assunzione degli under 36 e stop a stage e tirocini non retribuiti.

: la sburocratizzazione delle start-up, la proroga dello sgravio per l’assunzione degli under 36 e stop a stage e tirocini non retribuiti. Partito Democratico : una dotazione di 10.000 euro, erogata al compimento dei 18 anni sulla scorta dell’ISEE familiare, pensione di garanzia, voto ai fuorisede e abbassamento dell’età del voto a 16 anni.

: una dotazione di 10.000 euro, erogata al compimento dei 18 anni sulla scorta dell’ISEE familiare, pensione di garanzia, voto ai fuorisede e abbassamento dell’età del voto a 16 anni. Impegno Civico : mutuo ZAC, ,un fondo dello Stato che consenta di coprire la somma per l’anticipo con un prestito da restituire a tasso zero.

: mutuo ZAC, ,un fondo dello Stato che consenta di coprire la somma per l’anticipo con un prestito da restituire a tasso zero. Più Europa : istruzione obbligatoria fino ai 18 anni, riservare a neoassunti fino a 35 anni forme strutturali di decontribuzione.

: istruzione obbligatoria fino ai 18 anni, riservare a neoassunti fino a 35 anni forme strutturali di decontribuzione. Alleanza Verdi e Sinistra : educazione sessuale obbligatoria in tutte le scuole del Paese, prodotti e servizi culturali gratis under 30 e piano straordinario di assunzioni nel settore pubblico.

: educazione sessuale obbligatoria in tutte le scuole del Paese, prodotti e servizi culturali gratis under 30 e piano straordinario di assunzioni nel settore pubblico. Unione Popolare : aumento di 500 milioni per il diritto allo studio, riduzione orario di lavoro e parità di salario.

: aumento di 500 milioni per il diritto allo studio, riduzione orario di lavoro e parità di salario. ItalExit: difendere i giovani dall’uso tossico dei social e supporto all’imprenditoria giovanile.

Terzo Polo : riqualificazione di tutti gli edifici scolastici.

: riqualificazione di tutti gli edifici scolastici. Centrodestra : rivedere in senso meritocratico il percorso scolastico, messa in sicurezza degli edifici, maggiore sostegno agli studenti e alle famiglie, incentivazione per i percorsi universitari e per le professioni STEM.

: rivedere in senso meritocratico il percorso scolastico, messa in sicurezza degli edifici, maggiore sostegno agli studenti e alle famiglie, incentivazione per i percorsi universitari e per le professioni STEM. Fratelli di Italia : favorire il rientro degli italiani specializzati all’estero.

: favorire il rientro degli italiani specializzati all’estero. Lega : sostegno maggiore a studenti con disabilità e docenti maggiormente formati e specializzati.

: sostegno maggiore a studenti con disabilità e docenti maggiormente formati e specializzati. Forza Italia : centri estivi e scuole aperte anche in estate, formazione di una nuova generazione di docenti e tempo pieno per ogni scuola di ordine e grado, con rimodulazione delle rette per gli asili nido pubblici e privati.

: centri estivi e scuole aperte anche in estate, formazione di una nuova generazione di docenti e tempo pieno per ogni scuola di ordine e grado, con rimodulazione delle rette per gli asili nido pubblici e privati. Movimento 5 stelle: adeguamento stipendio insegnanti a livello europeo, benessere psicologico a scuola e introduzione “scuola dei mestieri”.

adeguamento stipendio insegnanti a livello europeo, benessere psicologico a scuola e introduzione “scuola dei mestieri”. Partito Democratico : trasporto pubblico gratis per gli studenti e libri di testo gratuiti per tutti.

: trasporto pubblico gratis per gli studenti e libri di testo gratuiti per tutti. Impegno Civico : riqualificazione locali e mettere al centro la cultura per tutti i giovani attraverso i loro insegnanti.

: riqualificazione locali e mettere al centro la cultura per tutti i giovani attraverso i loro insegnanti. Più Europa: maggiore spesa pubblica per la formazione.

maggiore spesa pubblica per la formazione. Alleanza Verdi e Sinistra : solo 15 alunni per classe, estensione del tempo a scuola, educazione sessuale e modifica del sistema di valutazione.

: solo 15 alunni per classe, estensione del tempo a scuola, educazione sessuale e modifica del sistema di valutazione. Unione Popolare : abolizione della norma “buona scuola” emanata da Renzi e della riforma Gelmini.

: abolizione della norma “buona scuola” emanata da Renzi e della riforma Gelmini. ItalExit: più sicurezza, maggiori stipendi per i docenti e innovazione didattica.

Terzo Polo : potenziare il Fondo unico per lo spettacolo, finanziare i gemellaggi e scambi culturali e crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo.

: potenziare il Fondo unico per lo spettacolo, finanziare i gemellaggi e scambi culturali e crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo. Centrodestra : tutela e promozione Made in Italy, sostegni maggiori al settore spettacolo, tutela della nautica e dei settori balneari e battaglia all’abusivismo.

: tutela e promozione Made in Italy, sostegni maggiori al settore spettacolo, tutela della nautica e dei settori balneari e battaglia all’abusivismo. Fratelli di Italia : apertura dei beni culturali oggi chiusi al pubblico, riqualificazione di periferie e valorizzazione del Giubileo 2025 e di Roma Capitale della Cristianità.

: apertura dei beni culturali oggi chiusi al pubblico, riqualificazione di periferie e valorizzazione del Giubileo 2025 e di Roma Capitale della Cristianità. Lega : riqualificazione borghi, potenziare Film Commission regionali e istituire un fondo per finanziare i progetti ammissibili e non finanziati con il PNRR.

: riqualificazione borghi, potenziare Film Commission regionali e istituire un fondo per finanziare i progetti ammissibili e non finanziati con il PNRR. Forza Italia : riduzione oneri SIAE e valorizzazione delle iniziative nazionali e locali.

: riduzione oneri SIAE e valorizzazione delle iniziative nazionali e locali. Movimento 5 stelle: sviluppo del sistema turistico tramite la valorizzazione e conservazione del patrimonio.

sviluppo del sistema turistico tramite la valorizzazione e conservazione del patrimonio. Partito Democratico : costituzione di un Fondo nazionale per i viaggi-studio, digitalizzazione patrimonio culturale, riqualificazione delle periferie e conferma bonus 18App.

: costituzione di un Fondo nazionale per i viaggi-studio, digitalizzazione patrimonio culturale, riqualificazione delle periferie e conferma bonus 18App. Impegno Civico : sostegno per gli studenti universitari fuori sede e modi di implementare nuovi strumenti per favorire il riscatto della laurea.

: sostegno per gli studenti universitari fuori sede e modi di implementare nuovi strumenti per favorire il riscatto della laurea. Più Europa : incentivare i siti culturali e aumentare la spesa per la formazione e istruzione.

: incentivare i siti culturali e aumentare la spesa per la formazione e istruzione. Alleanza Verdi e Sinistra : prodotti e servizi culturali gratuiti o con forti agevolazioni per giovani under 30 e aumento della spesa pubblica del comparto culturale.

: prodotti e servizi culturali gratuiti o con forti agevolazioni per giovani under 30 e aumento della spesa pubblica del comparto culturale. Unione Popolare : defiscalizzazione degli investimenti in cultura e Iva al 4% per tutte le opere e le attività culturali.

: defiscalizzazione degli investimenti in cultura e Iva al 4% per tutte le opere e le attività culturali. ItalEix: mappare tutte le “perle minori“ e riqualificazione dell’intero territorio.

Terzo Polo : tutelare i diritti civili e combattere le discriminazioni, tutelare le persone con disabilità e voto ai fuorisede.

: tutelare i diritti civili e combattere le discriminazioni, tutelare le persone con disabilità e voto ai fuorisede. Centrodestra : sostegno alle famiglie per incentivare la natalità e aiuto alle persone con disabilità.

: sostegno alle famiglie per incentivare la natalità e aiuto alle persone con disabilità. Fratelli di Italia : pari opportunità, divieto di adozioni mono genitoriali e lotta alla maternità surrogata.

: pari opportunità, divieto di adozioni mono genitoriali e lotta alla maternità surrogata. Lega : supporto alle famiglie, soprattutto con persone con disabilità, e opposizione al DDL Zan.

: supporto alle famiglie, soprattutto con persone con disabilità, e opposizione al DDL Zan. Forza Italia : sostegno alle famiglie.

: sostegno alle famiglie. Movimento 5 stelle : legge contro l’omotransfobia e Ius Scholae.

: legge contro l’omotransfobia e Ius Scholae. Partito Democratico : revisione DDL Zan, tutela delle famiglie e voto per fuorisede.

: revisione DDL Zan, tutela delle famiglie e voto per fuorisede. Impegno Civico : empowerment femminile e protezione animali.

: empowerment femminile e protezione animali. Più Europa : legge sull’eutanasia, Ius Scholae e adeguata presenza di personale non obiettore.

: legge sull’eutanasia, Ius Scholae e adeguata presenza di personale non obiettore. Alleanza Verdi e Sinistra : eutanasia, legge contro l’omolesbobitransfobia e l’abilismo.

: eutanasia, legge contro l’omolesbobitransfobia e l’abilismo. Unione Popolare : diritti per gli animali, legge contro il razzismo e gli altri crimini d’odio e riforma mezzi di informazione.

: diritti per gli animali, legge contro il razzismo e gli altri crimini d’odio e riforma mezzi di informazione. ItalExit: tutela delle famiglie.

Per il tema dell’ambiente, sono stati stilati una serie di criteri su cui basare i programmi da presentare per le imminenti elezioni. In totale, la media di impegno climatico dei partiti è pari 6.7 punti, di poco al di sopra della sufficienza. Il punteggio più basso, pari a 4.1, è stato ottenuto dal gruppo composto dalla coalizione di centro-destra FDI + Lega + FI + Noi Moderati, seguito da Italexit con Paragone che ha avuto 5.1 e Azione + Italia Viva con 5.8 punti. Nella fascia di mezzo si collocano Impegno Civico (6.3), Movimento 5 Stelle (6.5) e Più Europa con 6.8 punti. Il podio appartiene dei partiti ai partiti Unione Popolare (7.8), PD (8.6) e Verdi Europei + Sinistra Italiana (9.3 punti).