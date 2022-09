Catania, fuochi d’artificio ad altezza d’uomo in Piazza Europa [VIDEO]

Catania, un video mostra delle persone accendere dei fuochi d'artificio ad altezza d'uomo nei pressi di Piazza Europa: sui social l'indignazione per la pericolosità dell'accaduto.

Ancora una volta Catania è protagonista sui social e, purtroppo, non per un buon motivo. Infatti, il nuovo video che gira sul web riguardo la città etnea mostra le immagini di una tragedia sfiorata. Il filmato, girato nei pressi di Piazza Europa, mostra delle persone sparare dei fuochi d’artificio che invece di dirigersi verticalmente verso il cielo, si muovono orizzontalmente ad altezza d’uomo. In seguito all’evento, si notano anche le numerose persone presenti che corrono da una parte all’altra per evitare il pericolo.

Il video, pubblicato su Tik Tok e successivamente ricondiviso sulla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, ha fatto registrare una serie di commenti di indignazione per la situazione in cui versa la città etnea e la zona di Piazza Europa nelle serata di movida. Infine, a fronte delle immagini mostrate nel video, molti hanno commentato facendo riferimento ad una “tragedia scampata”. Di seguito il video dell’evento: