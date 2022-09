Metro Catania, al via biglietto elettronico tramite App: come funziona

Sarà possibile usufruire di questo nuovo servizio tramite la nuova app “FCE Catania”, disponibile su Google Store e App Store, è infatti già possibile acquistare e gestire tutti i titoli di viaggio della Metropolitana, abbonamenti compresi, anche dal proprio smartphone.

Registrarsi tramite l’app è il primo passo per usufruire dell’offerta dei nuovi servizi digitali di FCE per accedere in metro, una volta installata l’app sul proprio telefono e registrato il proprio account, è sufficiente accostare il telefono e visualizzando il QR code del biglietto acquistato a uno dei nuovi lettori digitali già installati presso alcuni varchi contrassegnati, in tutte le stazioni della Metropolitana.Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica sarà prossimamente estesa a tutti i sistemi di trasporto gestiti da Ferrovia Circumetnea, arricchita con nuove funzionalità e servizi di info-mobilità.

Per supportare i nuovi servizi, FCE ha già avviato un processo di ammodernamento dei propri apparati di accesso e validazione, a partire da quelli delle stazioni della Metropolitana. In un primo periodo sarà possibile acquistare e usare sia gli attuali titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) che quelli digitali disponibili sull’app e a breve anche sul sito web di FCE, per passare in modo graduale al nuovo metodo.

Gli attuali abbonati potranno dunque in questo momento continuare a usare la propria smart card o sottoscrivere in qualsiasi momento un nuovo abbonamento digitale, sempre tramite l’app “FCE Catania”.Per tutti i vari dubbi sulla nuova app è stato approntato un servizio di customer care, disponibile telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:30 alle 13:00, al numero dedicato 095 541 229, o via email all’indirizzo infoapp@circumetnea.it.