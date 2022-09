Tragedia a Catania: 38enne cade da impalcatura e perde la vita

Tragedia in via Acquicella a Catania: un uomo è caduto da un'impalcatura mentre era intento a svolgere dei lavori in casa e per lui non c'è stato nulla da fare.

Nella tarda mattinata di ieri, a Catania una tragedia: un uomo di 38 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura che sembrerebbe essere stata realizzata da lui stesso realizzata, mentre stava svolgendo dei lavori in casa del figlio.

Il fatto è successo nel corso della mattinata di ieri in uno stabile di via Acquicella e la vittima si chiamava Francesco Castiglione. Dopo la caduta, il 38enne ha perso conoscenza ed è deceduto una volta condotto all’ospedale “San Marco” di Librino, dove in tanti sono accorsi a porre l’ultimo saluto una volta appresa la notizia.