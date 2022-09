False email dall’INPS, allarme truffa online: come evitarla

False e-mail inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all'INPS: l'Istituto lancia l'allarme e spiega come evitare questa e altre truffe.

Non è ormai così raro imbattersi in una truffa: frequentemente e in modi sempre nuovi si tenta di ingannare i cittadini che, di conseguenza, devono fare sempre attenzione. Questa volta ad avvertire i propri utenti è stato l’INPS, l’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’allarme è stato lanciato tramite una nota.

“In queste ore stanno arrivando ad alcuni utenti false e-mail, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Inps. Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi – spiega l’Istituto – , il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni“.

La truffa online consistente nelle false e-mail potrebbe ingannare proprio perché viene utilizzato il logo INPS, oltre che uno specifico linguaggio.

L’INPS chiarisce agli utenti che tali comunicazioni non giungono mai via e-mail. Inoltre si esplicita che “l’Istituto non trasmette allegati in formato ‘.exe’, né link nel corpo delle proprie comunicazioni”.

Truffe online: come evitarle?

Cosa fare, dunque, nel caso di arrivo di tali e-mail o altri testi sospetti? Secondo quanto indicato dallo stesso INPS, risulterà fondamentale: