Dove acquistare libri universitari a Catania? Ecco una lista di librerie convenzionate dove è possibile reperire i libri inseriti nei programmi dai docenti.

Dove acquistare libri universitari a Catania? Sono diverse le libreria e i punti vendita aperti in città dove studenti e studentesse dell’Ateneo catanese possono reperire i testi utili per il superamento delle discipline del proprio corso di laurea.

Sono, infatti, una ventina le librerie convenzionate con l’Università di Catania, presso le quali è possibile ordinare e acquistare i libri di testo adottati dai docenti e dalle docenti dell’Ateneo. Di seguito, una lista aggiornata.

Acquistare i libri di testo su Amazon

Qualora non fosse possibile recarsi in una libreria fisica per l’acquisto dei libri di testo, è possibile reperire i testi universitari su Internet utilizzando Kindle Unlimited. Nello specifico, Amazon si rivela una piattaforma molto utile per ordinare velocemente e ricevere in tempi brevissimi i libri direttamente a casa propria. Con l’abbonamento ad Amazon Prime Student, inoltre, i tempi di consegna sono ancora più rapidi.

Oltre ai testi universitari, Amazon mette a disposizione un servizio pensato per gli studenti e le studentesse della scuola (elementari, medie e superiori). Tramite la pagina “Ritorno a scuola“, infatti, è possibile selezionare la propria regione di riferimento, scegliere ordine, grado e infine istituto. Appariranno tutti i libri di testo scelti dai docenti e sarà possibile procedere velocemente all’acquisto.

Acquistare i libri universitari a Catania

Secondo l’ultima lista pubblicata dal sito web dell’Università degli Studi di Catania, sono queste le librerie dove è possibile reperire i libri di testo: