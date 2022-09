Amianto, dalla Regione contributi ai siciliani per smaltirlo da case e condomini

Finanziamenti per chi, in Sicilia, decide di eliminare l'amianto da immobili e abitazioni, perché tossico per l'ambiente e per la salute. I dettagli.

La Regione Siciliana offrirà un contributo ai cittadini che decideranno di eliminare i manufatti in amianto, in quanto tossico per la salute e per l’ambiente, presente in immobili e abitazioni. La dotazione finanziaria è di dieci milioni di euro ed è stata messa a disposizione dall’Assessorato regionale all’Energia.

L’annuncio è presente anche sul sito web della Regione Siciliana, canale in cui si definiscono le procedure da seguire per ottenere il contributo a fondo perduto.

Il contributo è concesso in misura dell’80% dei costi effettivi sostenuti, per un massimo di 5.000 euro. Per gli interventi nei condomini, invece, l’importo massimo è di 2.500 euro per abitazione.