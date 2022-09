Nuovo incidente mortale nel Catanese: vittima un 25enne

Ennesimo incidente mortale nel Catanese: perde la vita un giovane di 25 anni.

Ancora un incidente mortale lungo le strade del Catanese. Questa volta ha perso la vita Giovanni Catanzaro, un 25enne che nella vita faceva il cuoco.

Il giovane, originario di Giarre, questa notte viaggiava a bordo della sua moto quando con questa, in via Luminaria (nella zona di Giarre), è andato a sbattere frontalmente con una Citroen C3 che viaggiava sempre verso Giarre. A bordo della vettura in questione vi erano 4 giovani.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno potuto soltanto accertare la morte del ragazzo. Si lavora per ricostruire la dinamica e accertare le cause del sinistro.