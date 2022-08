Test Veterinaria 2022: date, posti e info utili

Il test di Medicina Veterinaria è ormai alle porte. Di seguito tutte le info con i posti, le sedi e le domande.

I test di ammissione per l’anno accademico 2022/23 sono ormai alle porte. Infatti, come ogni anno, si svolgeranno a settembre e quelli nazionali hanno delle date specifiche. Il test di medicina veterinaria si svolgerà giovedì 8 settembre 2022.

La prova si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e avrà una durata di 100 minuti.

Le domande

La prova sarà strutturata come segue:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

5 quesiti di ragionamento logico e problemi;

19 quesiti di biologia;

19 quesiti di chimica;

13 quesiti di fisica e matematica.

I posti disponibili in Italia

I posti disponibili per la facoltà di Medicina Veterinaria in Italia, per gli studenti comunitari e non, sono 1040 così suddivisi: