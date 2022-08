Caro scuola: i consigli del Codacons per risparmiare sugli acquisti

Rientro a scuola, tra corredo scolastico e libri aumentano sempre più le spese che affronteranno le famiglie: ecco i consigli utili per risparmiare in vista del nuovo anno.

Arrivo dell’anno scolastico e della corsa alle spese per tutto il materiale scolastico. Dai dati Codacons, le spese che le famiglie italiane dovranno sostenere in vista dell’imminente anno scolastico 2022/23 subiranno un rialzo del 7% rispetto all’anno precedente. Molti dei prodotti che saranno acquistati, come diari e zaini, saranno delle marche più famose o firmati e sponsorizzati da influencer, youtuber, squadre di calcio e personaggi famosi. Questo comporterà spese fino ai 200 euro per uno zaino e i 60 euro per un astuccio completo di penne, matite, gomme e pennarelli. In tutto, una famiglia media, tra “corredo scolastico” e libri, affronterà una spesa di circa 1.300 euro a studente, con una variabile a seconda del grado di istruzione.

I consigli di Codacons

I consigli Codacons ER per risparmiare sono molteplici e sono riportati di seguito.