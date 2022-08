Lavoro Catania: Decathlon e Ikea cercano personale

Nuove opportunità di lavoro Catania. Diverse aziende sono alla ricerca di personale. Di seguito tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari per candidarsi.

Numerose opportunità di lavoro Catania in tutta la città. Sono diversi i negozi e le azienda alla ricerca di personale da assumere presso le proprie sedi. Ecco di seguito tutte le posizioni di lavoro attive.

Lavoro Catania: Decathlon assume

Decathlon Catania è alla ricerca di un Sales Assistant nuoto da assumere part time per 20 ore settimanali. Si ricercano praticanti regolari di nuoto riconosciuti per la loro passione. I requisiti fondamentali sono tuttavia la passione per lo sport e la conoscenza della lingua inglese.

Lavoro Catania Ikea

Ikea è alla ricerca di personale per ricoprire due posizioni lavorative: addetti al montaggio mobili e addetti alla ristorazione. Ecco i requisiti necessari per candidarsi.

Addetti al montaggio mobili

All’interno dell’area Circular Hub (Angolo Occasioni) si avrà l’opportunità di garantire un’ottima esposizione merce per i clienti, contribuendo a realizzare l’impegno per il recupero degli articoli resi dai clienti o danneggiati con lo scopo di ridurre globalmente l’impatto ambientale.

Il candidato perfetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti.

Avere dimestichezza nel montaggio;

Preferibile esperienza nel campo manutenzione/montaggio;

Ha una grande passione per l’Home Furnishing, uno spirito creativo per l’allestimento degli spazi di vendita e per i processi di recupero dei prodotti.

È una persona energica e ha voglia di supportare anche le attività operative di reparto (movimentazione articoli su carrelli per allestimento, prezzatura, gestione macchinario di repackaging e così via).

È una persona molto solare, estroversa e ama il contatto con i clienti e si relaziona con loro senza difficoltà, in modo cortese e amichevole.

Si tratta di un lavoro part time con contratto a tempo determinato di 20 ore settimanali.

Addetti alla ristorazione

Un’altra opportunità di lavoro Catania da Ikea è all’interno dello Store per la funzione FOOD che si divide in quattro reparti: ristorante, bistrot, bar e bottega svedese, pensate per garantire al cliente una shopping experience completa e soddisfacente. Nel ruolo di Food coworker si avrà la possibilità di esplorare queste aree arricchendosi di nuove competenze tutte all’insegna del mondo Food.

Si tratta di un lavoro part time.