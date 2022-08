Lavoro a Catania, MediaWorld assume: posizioni aperte e requisiti

Nuove opportunità si stagliano all'orizzonte per coloro i quali cercano lavoro a Catania: MediaWorld cerca nuovi candidati nella città etnea, da andare a inserire nei propri punti vendita.

Nuove opportunità di lavoro sono in arrivo. MediaWorld, la linea italiana di negozi appartenenti alla catena di distribuzione tedesca specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo MediaMarkt, ha aperto una nuova stagione di ricerca attiva per nuovi candidati da impiegare nei negozi sparsi lungo tutto lo Stivale.

Sono molteplici le posizioni lavorative aperte in tutta Italia: si ricercano tanto stagisti quanto Capi Settore, Manager e Team Leader di punto vendita. La gran parte delle offerte di lavoro di MediaWorld prevedono, normalmente, un contratto a tempo determinato caratterizzato da orario full time e part time; i tirocini, invece, vengono retribuiti con rimborso spese, e hanno una durata massima di 6 mesi.

La posizione certamente più ricercata nella stragrande maggioranza dei punti vendita italiani è certamente quella degli addetti vendita/logistica: per la città di Catania è già possibile consultare l’offerta proposta per gli stores denominati “Catania 1 e 2”, ovvero quelli presenti presso i centri commerciali “Etnapolis”, a Belpasso, e “Porte di Catania”, situato nelle vicinanze dello scalo etneo “Fontanarossa”.

Come spiegato dall’azienda, la priorità dell’addetto vendita sono i clienti: bisogna “assisterli al meglio e soddisfare ogni loro esigenza con i nostri prodotti e i nostri servizi”. Per questo motivo non si richiedono requisiti specifici, se non passione per la vendita e attitudine al problem solving, ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente, flessibilità, disponibilità e approccio proattivo, infine forte spirito di squadra. Dunque, CV alla mano: le candidature sono aperte presso la sezione “lavora con noi” del sito ufficiale di MediaWorld.