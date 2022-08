Lavoro Catania, da Leroy Merlin a Apple: le posizioni aperte

Lavoro Catania: sono diverse le aziende alla ricerca di nuovo personale da integrare nei propri team e da assumere in zona. Da Apple a Primark: le posizioni.

Lavoro Catania: le grandi aziende continuano a cercare personale da assumere in città e provincia. Di seguito le posizioni aperte e i requisiti richiesti.

Lavoro Catania: posizioni aperte da Primark

Si parta da Primark. La celebre azienda è attualmente alla ricerca di quattro diverse figure lavorative da integrare all’interno dell’unico store siciliano, presso il Centro Commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco:

Team Manager (indeterminato, full time);

(indeterminato, full time); Department Manager (indeterminato, full time);

(indeterminato, full time); Store Manager Sud Italia (indeterminato, full time);

(indeterminato, full time); Addetto/a alle vendite (determinato, part-time).

Addetto/a alle vendite

Le competenze richieste per quest’ultima posizione sono:

attitudine al servizio clienti;

atteggiamento positivo;

flessibilità e determinazione;

capacità di apprendimento;

predisposizione a lavorare in team;

passione per la moda e le tendenze.

Department Manager

Chi ambisce a candidarsi per questa seconda posizione, invece, dovrà:

essere determinato a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

essere dinamico e proattivo;

aver maturato un’esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

aver maturato esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

essere disponibile al trasferimento sul territorio nazionale (con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 Regioni).

Per i requisiti relativi alle altre posizioni, oltre che per conoscere tutte le altre informazioni utili, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

Offerte lavoro Catania: Apple

Anche Apple è alla ricerca di diverse figure che vogliano entrare nel team più importante della tecnologia a livello mondiale. Le posizioni attualmente aperte per lo store catanese sono le seguenti: IT-Creative, IT-Business Pro, IT-Specialista Tecnico, IT-Specialista, IT-Esperto Business, IT-Esperto Operations, IT-Esperto, IT-Genius. Ecco i requisiti richiesti per alcune di queste.

IT-Creative

passione per l’insegnamento e capacità di istruire gli utenti in modo che “imparino facendo;

capacità di insegnare a piccoli gruppi e di istruire più clienti alla volta;

tenacia nel lavorare con gli utenti finché non diventano davvero indipendenti e capaci di creare autonomamente.

IT-Specialista Tecnico

capacità di valutare le esigenze di assistenza dei clienti al loro arrivo nello Store, per poi fornire soluzioni o indirizzarli ad altri membri del team;

capacità di applicare competenze e abilità tecniche diverse a seconda della situazione;

capacità di adattarsi ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione dei prodotti.

IT-Business Pro

almeno 3-5 anni di esperienza significativa e prestazioni elevate nella vendita di soluzioni tecnologiche e/o di fascia business o equivalente;

esperienza comprovata nell’integrazione di piattaforme mobili e di trasformazione aziendale, unita a una conoscenza generale dei principali rami di attività, trend tecnologici, sfide e opportunità delle piccole e medie imprese;

ottime capacità di ascolto e negoziazione, spiccate doti interpersonali ed esperienza a contatto con il pubblico.

IT-Genius

spiccate capacità interpersonali e un talento innato per il problem-solving;

capacità di mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la risoluzione di problemi tecnici;

capacità di rispettare un programma di appuntamenti con i clienti.

Lavoro Catania: Leroy Merlin e posizioni vacanti

Leroy Merlin, infine, è alla ricerca figure specifiche da assumere nel punto vendita di Belpasso: artigiani professionisti, architetti e consigliere di vendita (contratto stagionale).

Architetti

Per poter far parte del team di architetti per l’azienda bisognerà possedere i seguenti requisiti:

Iscrizione all’Albo degli Architetti;

2 anni di esperienza;

Possesso di Partita IVA;

Automunito;

Disponibilità full time.

Artigiani professionisti

In questo caso, la filiale catanese è alla ricerca di artigiani specifici: falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti. Idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari. Imprese edili per progetti di ristrutturazione e montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole.

I requisiti richiesti sono:

Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi);

DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato in base alla durata);

assicurazione: RCT – Responsabilità Civile verso terzi o RCO – Responsabilità Civile Prestatori Opera (in corso di validità).

Consigliere di vendita (stagionale)

Infine per questa posizione si richiedono: