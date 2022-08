Concorsi Agenzia delle Entrate 2022: 2660 assunzioni per laureati e diplomati

Concorsi Agenzia delle Entrate 2022: sono in arrivo dei bandi per 2660 posti di lavoro rivolti sia a diplomati che a laureati. Tutte le informazioni già note a riguardo.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2022: sono in arrivo dei bando che mirano all’assunzione di oltre 2600 persone tra laureati e diplomati. Si tratterebbe di una buona possibilità per molte persone che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa. Tuttavia, non tutti i bandi sono ancora stati pubblicati e si potranno avere notizie certe in merito solo una volta rilasciato. Ecco quanto è stato anticipato e quanto è noto fino ad adesso, in attesa di prossime notizie.

Concorso Agenzia delle Entrate 2022: bandi e i posti

Come scritto in apertura, i bandi non sono ancora stati pubblicati anche l’idea era di prevedere la pubblicazione nei primi sei mesi del 2022. Infatti, si attendeva che fossero pubblicati lo scorso giugno, ma il programma annunciato non è stato rispettato. Per quanto riguarda i posti, le assunzioni prevendono la copertura di 2660 posti, anche se il primo bando atteso dovrebbe riguardare solo 500 assistenti tecnici. Tuttavia, si avranno maggiori notizie in merito solo nel momento in cui sarà effettivamente rilasciato il bando.

I concorsi

Secondo le previsioni, i concorsi Agenzia delle Entrate 2022 avrebbero dovuto svolgersi in due occasioni. La prima avrebbe avuto per scadenza giugno 2022, mentre la seconda avrebbe come termine ultimo la data di dicembre 2022. Tuttavia, una volta saltato il programma, non è possibile fare previsioni.

In ogni caso, nel primo semestre del 2022 avrebbero dovuto essere banditi due concorsi: un primo per 100 posti da funzionari tecnici, che è stato effettivamente pubblicato, e un secondo per 500 assistenti tecnici. Di quest’ultimo, in particolare, si attende la pubblicazione. Per quanto riguarda i concorsi del secondo semestre 2022, si tratterebbe di un bando da 2000 posti per funzionari tributari e uno da 60 assistenti informatici.

A chi sono rivolti e requisiti

Per conoscere i requisiti e le caratteristiche ricercate per i concorsi Agenzia delle Entrate 2022 sarà necessario attendere la pubblicazione dei prossimi bandi. Per quanto riguarda l’unico che è già stato pubblicato, la scadenza per presentare la candidatura è già passata.

In ogni caso, sarà opportuno guardare il singolo bando, dato che per ogni posizione potrebbero variare i requisiti, soprattutto quelli specifici. Tuttavia, si ricorda che le posizioni bandite riguarderanno sia diplomati che laureati: basterà prendere visione del bando integrale al quale si è interessati per sapere se si possiedono i requisiti adatti a fare domanda.