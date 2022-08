Concorso Esercito 2022: come effettuare domanda e le scadenze

Concorso Esercito 2022: in scadenza il bando per il 3° blocco. Di seguito tutte le info utili per inviare la domande e i requisiti necessari per partecipare.

Concorso Esercito 2022: apre il concorso dell’Esercito per volontari in ferma prefissata di un anno. La disponibilità è di 7.200 posti per il concorso VFP1. Ecco tutte le specifiche a riguardo.

Concorso Esercito Volontari VFP1

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare ha pubblicato, il nuovo concorso Esercito finalizzato alla selezione di 7.200 volontari in ferma prefissata di un anno. Il reclutamento per il bando VFP1 2022 è effettuato in tre blocchi di incorporamento. I posti a concorso per il 1º e 2º blocco sono già stati esauriti data la scadenza mentre per il 3º blocco ancora attivo sono disponibili 2.400 posti di cui nello specifico:

2.371 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

5 per incarico principale «Elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

5 per incarico principale «Idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

10 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

5 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

3 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

1 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° agosto 2022 entro e non oltre il 30 agosto 2022, per i nati dal 30 agosto 1997 al 30 agosto 2004, estremi compresi.

Requisiti generali e specifici richiesti

Per poter partecipare sono richiesti alcuni requisiti generali e specifici, quali:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni;

assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico-fisica;

possesso di licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore);

(diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Per quanto riguarda quelli specifici invece si specifica che i candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro” devono possedere anche i titoli indicati in appendice al bando.

Riserve

Si ricorda inoltre che il 10% dei posti disponibili per il bando volontari esercito VFP1 è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quali:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

Le varie procedure concorsuali: come si articolano

L’ammissione dei volontari VFP1 al concorso dell’esercito 2022 sarà affiancata dal superamento di una selezione organizzata nelle seguenti fasi:

inoltro delle domande;

svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice;

valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito e formazione della relativa graduatoria unica;

convocazione dei candidati compresi nella graduatoria presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;

formazione, da parte della commissione valutatrice, di distinte graduatorie di merito, per ciascuna delle tipologie di posti a concorso in base alla valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie;

decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito.

Domanda: entro quando effettuarla e come

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata attraverso l’apposita procedura informatica, accessibile tramite il portale web dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa. Per il 3º blocco la domanda deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 agosto.