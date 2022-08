Bonus occhiali e lenti a contatto: che fine ha fatto?

Il bonus occhiali e lenti a contatto è il contributo previsto dalla legge di bilancio 2021. Tuttavia, non è ancora operativo: che fine ha fatto? A seguire, tutte le informazioni.

Il bonus occhiali e lenti a contatto è un voucher una tantum del valore pari a 50 euro, previsto dalla legge di bilancio 2021, per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto correttive. Inoltre, ha una durata di 3 anni, per cui è valido fino al 2023.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus occhiali e lenti a contatto: chi può richiederlo e come

Per richiedere il bonus occhiali e lenti a contatto dal valore di 50 euro, è necessario avere un reddito ISEE non superiore ai 10 mila euro. Il bonus delle lenti a contatto e gli occhiali da vista dovrà essere utilizzato esclusivamente per fini patologici o per correggere un difetto alla vista e quindi per motivi legati all’ambito medico. Infatti il voucher di sconto non è previsto per chi invece vorrebbe comprare degli occhiali o lenti a contatto estetiche.

Per ottenere il bonus, inoltre, è necessario pagare le lenti a contatto o i nuovi occhiali mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat ecc) . Pertanto, conservare lo scontrino fiscale fino all’attivazione della piattaforma è un requisito fondamentale. Infine, quando la procedura verrà attivata, la domanda potrà essere presentata in via telematica mediante il sito del ministero.

Tuttavia, è ancora necessario attendere l’emanazione del decreto attuativo e l’attivazione della piattaforma online, le cui cause di mancata attivazione restano ignote. Nonostante ciò, come anticipato precedentemente, il bonus occhiali e lenti a contatto ha una durata di 3 anni. È valido quindi fino al 2023. Ciò significa che per coloro che hanno acquistato occhiali o lenti correttive in passato, è possibile richiedere il bonus da 50 euro anche se gli occhiali siano stati acquistati nel 2021.

Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti da parte del governo riguardo all’attivazione della procedura.