Facebook down: perché il feed è pieno di post di altre persone

Facebook down? Il feed si è riempito di messaggi di altri utenti a celebrità o a gruppi ai quali non si è iscritti. Cosa sta succedendo?

Da qualche ora, il feed di Facebook sta dando qualche problema a molti utenti. La home page del social mostra, infatti, i post scritti da altri utenti nelle pagine delle celebrità. Tantissime le segnalazioni su Twitter, dove è diventato popolare l’hashtag #facebookdown.

In breve, i feed del social di Mark Zuckerberg si sono riempiti di messaggi inviati a personaggi famosi, a gruppi ai quali non si è iscritti, anche al di fuori fuori dalla propria cerchia di amici. Il problema non sembra essere ancora rientrato e non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte di Facebook.