Una delle migliori gelaterie al mondo si trova in Sicilia secondo il Financial Times

In Sicilia una delle migliori gelaterie a livello internazionale, secondo il giornale britannico Financial Times. Di seguito la classifica.

Il Financial Times ha stillato una lista premiando le migliori gelaterie, e tra queste c’è anche quella in Sicilia. Il business del gelato, il prodotto più puntato dai turisti e non solo, soprattutto nel periodo estivo, è sempre florido e sano. Per la Sicilia, il gelato è uno cibi più attrattivi e gustosi sempre: cremoso, fresco, leggero. In più, le gelaterie più all’avanguardia cercano di conquistare anche l’occhio dei turisti con un mix di creazioni multigusto. La parola d’ordine è: artigianale. L’articolo britannico di Financial Times tiene conto di queste caratteristiche e segna, tra le 25 indiciate, 4 gelaterie situate nel nostro Paese: Firenze, Bologna, Roma e Noto.

Per ciò che concerne la Sicilia, è situata a Noto la miglior gelateria secondo la rivista britannica Financial Times. Il punto forte della pasticceria che si aggiudica il quarto posto in classifica “Caffè Sicilia di Noto” è la qualità e gusto. Corrado Assenza, il proprietario dell’attività rende noto i gusti che rendono la più scelta la sua gelateria “limone, mandorla e zafferano e fiori di spezie come lo zenzero, noce moscata, gelso nero e pepe di Sichuan.” La gelateria di Noto così, si aggiunge alla classifica de “world’s greatest ice-cream stores”.

Di seguito la classifica delle migliori gelaterie: