Regole Covid a scuola: le indicazioni per il rientro a settembre

Regole Covid a scuola da settembre: finalmente indicate le misure per il nuovo anno scolastico. Dalle mascherine ai banchi: ecco come bisognerà comportarsi.

Regole Covid a scuola: settembre è ormai dietro l’angolo e, con questo mese, tornano anche le lezioni per gli studenti italiani. Ma persisteranno anche quest’anno misure volte a contrastare la diffusione del Coronavirus? Recentemente sono giunti chiarimenti in merito.

Regole Covid a scuola: cosa succede a settembre

Le mascherine

Per questo nuovo anno scolastico si mira ad un vero ritorno al periodo pre-pandemico, dunque alla normalità. Per tale ragione si accantonano didattica a distanza e mascherine. Vigono, ad ogni modo, delle eccezioni.

Per esempio, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, persiste l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 “per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”. Gli studenti “fragili” potranno tornare a vivere a pieno la scuola e i lavoratori nelle medesime condizioni svolgeranno nuovamente le abituali mansioni, ma proteggendosi.

In caso di contagio

Il contagio da Coronavirus, poi, diviene causa di un’assenza giustificata, al pari di un’influenza.

Doppi banchi e distanziamento

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, gli studenti che in questi ultimi mesi hanno seguito le lezioni sedendo su banchi singoli, dovrebbero poter tornare a condividere le ore con i compagni, fianco a fianco: mentre verranno accantonati distanziamenti e ingressi e uscite scaglionati, in classe ci saranno di nuovo i doppi banchi.

Aerazione

Nel documento del Ministero dell’Istruzione, tra le misure di prevenzione stabilite, si legge “ricambi d’aria frequenti”. La dotazione di filtraggio dell’aria, al contrario, resta a discrezione del singolo istituto.

In caso di emergenza

Le principali regole Covid a scuola sono state accantonate ma gli istituti dovranno comunque tenersi pronti per un’eventuale, ennesima, ondata di Coronavirus e, dunque, per il ritorno a distanziamento e mascherine.

Isolamento e casi Covid

Gli studenti sono tenuti a rimanere a casa in caso di febbre che superi i 37 gradi o tampone dal risultato positivo. Inoltre, in presenza di uno o più casi Covid accertati in classe, dovrà scattare la sanificazione degli ambienti.

Regole Covid a scuola: cosa resta in vigore?

Frutto del periodo pandemico, permane la presenza di un referente Covid, con il compito di gestire eventuali casi positivi, e quella della cosiddetta “aula Covid”.