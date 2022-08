Scuola, rientro in classe agli sgoccioli: le date di inizio in ogni regione

Rientro a scuola: siamo ormai a gli sgoccioli di queste vacanze estive. Ecco nello specifico le date del rientro per ogni regione.

Siamo ormai a gli sgoccioli di queste vacanze estive e tra poco le scuole di tutta Italia riapriranno le porte a gli studenti. Date le circostante si pensa ad un nuovo anno scolastico comunque attento alle normative anti-covid 19, dimenticando finalmente la tanto amata ed odiata DAD.

Tra le varie misure già predisposte abbiamo: niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e niente obbligo di vaccino per i professori, dunque anche i docenti no-vax, dunque, potranno tornare in cattedra.

Il calendario del rientro tra i banchi per ogni regione:

Il calendario del rientro per ogni regione ha inizio alla Provincia di Bolzano che sarà la prima a rientrare giorno 5 settembre per chiudersi con la Valle D’Aosta a giorno 19 settembre.

Provincia di Bolzano: 5 settembre;

Abruzzo: 12 settembre;

Basilicata: 12 settembre;

Campania: 13 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 12 settembre;

Lombardia: 12 settembre;

Piemonte: 12 settembre;

Trentino: 12 settembre;

Veneto: 12 settembre;

Calabria: 14 settembre;

Liguria: 14 settembre;

Marche: 14 settembre;

Molise: 14 settembre;

Sardegna: 14 settembre;

Puglia: 14 settembre;

Umbria: 14 settembre;

Emilia Romagna: 15 settembre;

Lazio: 15 settembre;

Toscana: 15 settembre;

Sicilia: 19 settembre;

Valle d’Aosta: 19 settembre.

Le festività per questo anno scolastico 2022-2023

Per quest’anno le festività saranno distribuite su diversi ponti strategici, anche se in alcune occasioni le singole regioni concedono altri giorni di vacanze oltre a quelle in occasione delle festività nazionali. Salvo modifiche ultimali, i periodi di vacanza di Natale saranno dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023. Quelle di Pasqua, invece, dal 6 all’11 aprile 2023.

Per le scuole che aderiranno alle vacanze di Carnevale, il periodo del ponte sarà 20-21 Febbraio 2023. Il 25 aprile quest’anno capiterà di martedì, mentre l’ 1 maggio di lunedì. Aggiungendo le varie feste dei patroni.