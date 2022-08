Scuola, da settembre i professori no vax potranno tornare in classe

Decadono gli obblighi di vaccinazione per il personale scolastico: così si deduce da una nota per le misure standard di prevenzione anti-Covid, inviata ieri dal ministero dell’Istruzione a tutte le scuole.

Novità in arrivo per l’ormai imminente inizio del nuovo anno scolastico. Vista la discesa del dato nazionale dei contagi Covid, dal primo settembre decade l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Professori no vax e membri del personale ATA contrari al vaccino potranno tornare ad accedere liberamente negli edifici scolastici. È quanto si deduce da una nota del ministero dell’istruzione inviata venerdì a tutte le scuole, dalle materne agli istituti superiori, per le misure standard di prevenzione del virus, la quale sottolinea che le attuali disposizioni “esauriscono la loro validità al 31 agosto prossimo e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023″.

Nota che, dunque, non dovrebbe subire cambi di marcia, basata sulle linee guida fornite dall’ISS a inizio agosto. Restano ancora in vigore alcune regole come il divieto di accesso nell’edificio scolastico con una temperatura corporea superiore a 37,5 o con altri sintomi influenzali. Inoltre, in caso di una o più positività in classe, si dovrà ricorrere ad una sanificazione straordinaria e ricambi d’aria. Confermato l’utilizzo di Ffp2 per i più vulnerabili.

Novità che secondo la Uil Scuola non bastano: “Distanziamento, misure stabili contro il sovraffollamento delle classi, mappatura degli interventi tecnici per il ricambio d’aria: tutte questioni ancora aperte“, questo è quanto dichiarato dal sindacato della scuola. Il dg dell’istituto Spallanzani, Francesco Vaia, avverte, invece, che bisogna sempre stare in guardia per non vanificare il tutto: “numeri del Covid scendono ma non aspettiamo inerti l’autunno che verrà presto. Dobbiamo mettere in sicurezza scuole, trasporti e luoghi della socialità o saremo punto e a capo. Al 20 agosto ancora non si vedono azioni concrete su questo fronte“.