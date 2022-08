Sparatoria a Catania, un ferito: colpi di pistola esplosi dopo una rissa

Un uomo è rimasto ferito da dei colpi di pistola esplosi dopo una rissa a Catania: le forze dell'ordine stanno indagando sui fatti per capire la dinamica dell'evento.

Il bilancio è di un ferito da arma da fuoco: è questo il risultato degli eventi avvenuti in via Palermo a Catania. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe create una rissa tra alcuni giovani. In particolare, la lite avrebbe avuto inizio quando uno scooter avrebbe fermato un’auto con tre persone a bordo.

E sarebbe proprio uno dei passeggeri dell’auto ad essere stato ferito. Infatti, secondo quanto riportano alcune testate locali, uno dei motociclisti avrebbe esploso dei colpi di pistola contro le persone che stavano risalendo in auto per andarsene dopo la colluttazione, colpendo un passeggero ad un gomito.

Nel frattempo, la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e i Carabinieri indagano sugli evento. I militari non escludono nessuna pista, anche se non sembra probabile quella della criminalità organizzata.