Max Gazzè in tour, nuovi concerti in Sicilia: gli appuntamenti

Max Gazzè: dopo aver girato la Penisola in lungo e in largo, il cantautore torna ancora una volta in Sicilia. Le nuove date.

Dopo la partecipazione al Sicilian Festival Jazz di Palermo e lo spettacolare concerto all’alba nell’ambito dell’Indiegeno Fest, Max Gazzè torna ancora una volta in Sicilia per allietare il pubblico.

Il cantautore torna nell’Isola dove sarà protagonista di due eventi: il 31 agosto evento gratuito presso Piazza Piano Puleo, a Gagliano Castelferrato (in provincia di Enna). Altro evento gratuito il 1° settembre nel Palermitano, più precisamente ad Alimena (presso Piazza Antonio Alimena).

Il tour ha visto alternarsi concerti gratuiti ed eventi con biglietti reperibili sui principali circuiti, il tutto organizzato in collaborazione con Volvo, TicketOne, OTR Lives, SonyMusic e Epic records Italy. Partito dalle Marche con il concerto in Piazza Matteotti, il tour si concluderà in bellezza con il concerto sulle Dolomiti a fine settembre, come perfetta conclusione di un tour di luci e colori raccolti da tutta Italia.