Fortuna “da record” in Sicilia: vinto 1 milione con giocata da 2 euro al Dieci e Lotto

Vince un milione con una giocata da soli due euro: succede proprio in Sicilia.

La fortuna, si sa, gira e questa volta ha baciato la Sicilia, più in particolare Marsala (nel Trapanese). Una vincita milionaria, destinata a passare alla Storia, è stata registrata in una ricevitoria-tabacchi della periferia del Comune in questione, la numero 39 di contrada Madonna dell’Alto Oliva.

La somma pari a ben un milione di euro è conseguente ad una giocata da soli 2 euro al Dieci e Lotto. Il fortunato, a detta del titolare della ricevitoria, sarebbe un uomo di circa 70 anni.

Un record

Il colpo di fortuna tutto siciliano rappresenterebbe davvero un record. Di fatto, prima di questa vincita, in Italia non si era mai verificata l’estrazione di tutti i dieci numeri: raggiunti, al massimo, nove di questi.