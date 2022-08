Emergenza rifiuti, indetta riduzione parziale della discarica: possibili disagi

A partire dal 23 agosto, la discarica di Lentini sarà parzialmente ridotta e riceverà un carico dimezzato di rifiuti rispetto al solito: si teme una nuova emergenza rifiuti.

Potrebbe verificarsi una nuova emergenza rifiuti nella Sicilia Orientale. Ciò in seguito alla riduzione parziale del carico di rifiuti che la discarica di Lentini potrà accogliere prossimamente. Infatti, a partire dal 23 luglio e fino al prossimo 15 settembre, la discarica in questione potrà accogliere “solo” 700 tonnellate al giorno rispetto alle solite 1200.

Questa situazione potrebbe portare problemi nei 174 Comuni appartenenti a varie province della Sicilia Orientale che si appoggiano alla discarica. Infatti, il centro raccolta di Lentini gestito da Sicula Trasporti è il punto di riferimento per il conferimento dell’indifferenziato dalle province di Catania, Messina e Siracusa.

La decisione è stata presa proprio dai gestori della discarica che hanno riscontrato la saturazione della vasca di raccolta dell’indifferiziato e hanno optato per il trasferimento nella discarica di Gela. Tuttavia, i gestori di quest’ultima hanno preso la decisione di ridurre il conferimento in arrivo da Lentini, anche per permettere la consegna dei rifiuti da parte della Trapani Servizi. In questo modo, diversi camion di raccolta che non potranno sversare i rifiuti rimarranno pieni di immondizia e, di conseguenza, non potranno effettuare nuove raccolte nei Comuni. Quindi sono probabili diversi disagi in diverse aree dell’Isola, ad iniziare dalla Sicilia Orientale i cui Comuni potrebbero assistere a cumuli di rifiuti tra le strade.