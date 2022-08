Incidente in un bosco siciliano: runner salva grazie al suo telefonino

I tecnici del Soccorso alpino siciliano sono prontamente intervenuti per il soccorso di una donna. Il luogo, a distanza di mesi, protagonista dello stesso incidente.

Nella tarda serata di ieri, intorno le 21:30, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono entrati in azione nel palermitano, per prestare soccorso a una runner di 55 anni che si è infortunata nei boschi tra Monreale e Pioppo.

La donna, infatti, ha dichiarato che si stava allenando nella via Esterna Valle Cuba, verso le 19 di ieri sera, e di essere scivolata lungo una strada lastricata, lussandosi l’anca destra. Nonostante la poca presenza di campo in zona, grazie al suo telefonino, ha potuto avvertire il Nue 112 che, a sua volta, avendo compreso la gravità della situazione, ha fatto entrare in campo il Soccorso alpino che è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente. La runner, dopo essere stata immobilizzata, è stata posta su una barella e trasportata presso il Presidio ospedaliero “Ingrassia” di Palermo.

Si precisa che il Soccorso alpino siciliano era già intervenuto sullo stesso sito dell’incidente lo scorso 8 febbraio, per soccorrere una motociclista di 46 anni che, in un tratto di strada sterrata, perse il controllo della sua moto e rotolò giù per diversi metri, subendo un trauma toracico addominale.