Sant’Agata, al via i festeggiamenti estivi: gli appuntamenti da non perdere

Festa Sant'Agata agosto 2022: tutti gli appuntamenti da non perdere nei prossimi giorni per quanto riguarda la celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania.

Procedono le celebrazioni per la Festa di Sant’Agata d’Agosto per l’anno 2022. Di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere.

Martedì 16 agosto

La giornata di oggi, iniziata con l’esposizione dell’insegne reliquia del Velo e la celebrazione della Santa Messa alle ore 7:30 (un’altra Santa Messa è stata celebrata alle ore 10), proseguirà con la Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario” alle ore 17:30.

Inoltre, secondo quanto riportato nel programma, alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta dal Parroco della Cattedrale e, a seguire, alle ore 19 si avvierà la Processione col Velo di Sant’Agata per alcune vie catanesi. In particolare, dinanzi alla “fontanella di Sant’Agata” ci sarà una sosta di preghiera e riflessioni, mentre davanti la chiesa di San Placido si svolgerà l’omaggio dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale”.

Festa Sant’Agata agosto 2022: mercoledì 17 agosto

In questa giornata si festeggerà l’896° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di S. Agata da Costantinopoli e presso la Cattedrale saranno celebrate le Sante Messe a partire dalle ore 7:30.

Gli orari delle Messe in successione sono:

9:00;

10:00, presieduta dal re.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi;

11:00;

12:00;

13:00;

15:00;

16:00:

17:00.

A questi si aggiungono altri appuntamenti:

ore 18:00, recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

ore 19:00, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città.

Alle 20:30 ci sarà l’ulteriore Processione con le Reliquie della Santa Patrona che si svolgerà nelle zone attorno alla Cattedrale di Catania e alla Piazza Duomo.

Giovedì 18 agosto, a conclusione dei festeggiamenti, alle 18:00 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da S.E.R. Mons. Arcivescovo.

Eventi culturali

Inoltre, in occasione delle celebrazioni in onore a Sant’Agata si svolgeranno anche altre manifestazioni culturali. Ecco le principali:

16 Agosto ore 21:00 – Concerto di musica classica del Maestro Fabio Raciti (Corte Palazzo degli Elefanti, ingresso libero);

del Maestro Fabio Raciti (Corte Palazzo degli Elefanti, ingresso libero); 17 Agosto – Visite guidate a Palazzo della Cultura e apertura straordinaria della Casa di Sant’Agata (Ingresso da via Vittorio Emanuele 121).

Per tutte gli altri eventi, si suggerisce di prendere visione del programma completo delle celebrazioni in occasione della Festa di Sant’Agata 2022.