Festa Sant’Agata estiva, la Patrona torna tra i fedeli: il programma di oggi

Dopo due anni di fermo a causa delle limitazioni dovute al Covid-19, torna a riabbracciare Catania la sua Santa Patrona. Da oggi tutti i festeggiamenti.

Da oggi, 17 agosto, per le strade di Catania addobbate a festa e tutti i suoi devoti cittadini, torna Sant’Agata. Non accade dal febbraio 2020, quando si svolse l’ultima processione d’inverno, poco prima del lockdown mondiale.

Il programma di oggi

Grandi eventi previsti per questa giornata, soprattutto in memoria dell’896° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, avvenuto il 17 agosto del 1186. Ma non solo la Santa, perché si festeggerà anche il “battesimo” della festa di piazza per l’arcivescovo, mons. Luigi Renna, insediatosi a Catania il 19 febbraio scorso.

Ore 8 – Apertura del sacello e traslazione dell’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata;

Ore 10 – Santa Messa solenne presieduta dal re.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi;

Ore 18 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 19 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della città;

Ore 20:30 – Processione con le Reliquie di Sant’Agata, che alla fine torneranno nella “cammaredda”. L’itinerario prevede che la processione attraverserà le seguenti vie: piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo.

Una mostra per la Santuzza di Catania

Da questa mattina, alle ore 11 nella Galleria d’arte moderna, in via Castello Ursino 32, si terrà anche l’anteprima della mostra di pittura di Umberto Gagliano dedicata alla Santa.