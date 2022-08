Concorsi pubblici Sicilia: i bandi ancora attivi

Concorsi pubblici Sicilia: pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale diversi bandi per la copertura di molteplici posizioni. Ecco quali sono le figure richieste e le scadenze per candidarsi.

Concorsi pubblici Sicilia: per coloro i quali vorrebbero entrare nel settore pubblico e sono alla ricerca di offerte di lavoro in Sicilia, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato diversi concorsi.

Concorsi pubblici Sicilia: agenti di Polizia municipale

Per coloro i quali mirano a far parte del Corpo di polizia, il Comune di Ragusa ha indetto un bando di concorso che prevede l’assunzione di 5 Agenti di Polizia municipale che verranno inquadrati in categoria C – posizione economica C1 con contratto a tempo indeterminato. Due i posti di riserva che saranno a favore dei volontari FF.AA.

I requisiti

Gli aspiranti poliziotti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e devono tener conto dei seguenti criteri di valutazione:

idoneità psico-fisica;

essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86;

patente di guida di categoria B;

non trovarsi nelle condizioni di disabilità;

per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130;

disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli).

Modalità di ammissione

In base all’eventuale numero cospicuo di domande, l’Amministrazione effettuerà una preselezione. I candidati dovranno sostenere tre prove d’esame riguardanti il campo scientifico:

la prima di efficienza fisica;

la seconda, scritta;

la terza ed ultima, orale.

Domanda e scadenza

Gli interessati, in possesso di Spid, dovranno presentare domanda online entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 29 Agosto 2022, allegando la seguente documentazione:

copia di un valido documento d’identità;

ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di € 10,00;

in caso di titolo di studio conseguito all’estero: la documentazione comprovante l’avvio dell’iter procedurale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, per l’equivalenza del proprio titolo di studio estero;

in caso di richiesta di tempi aggiuntivi: idonea certificazione, rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso.

Per quanto riguarda la data relativa alla prova d’esame scritta e altre informazioni utili, è necessario consultare il bando ufficiale.

Concorsi pubblici Sicilia: bando a Catania

Tra le possibilità dei concorsi pubblici Sicilia, la Gazzetta Ufficiale ha reso noto anche un altro concorso pubblico indetto dall’Ordine dei medici e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania, che prevede l’assunzione per l’area funzionari CCNL con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato per la copertura di tre posti di vari profili dell’Area funzionari CCNL – funzioni centrali:

profilo professionale tecnico informatico (corrispondente ad ex comparto enti pubblici economici C1) per l’espletamento di attivita’ di programmazione e gestione di processi informatici nei diversi ambiti di intervento dell’amministrazione, con particolare riferimento all’ambito dell’informatica, delle tecniche dell’automazione, della strumentazione elettronica, delle telecomunicazioni;

profilo professionale amministrativo contabile (corrispondente ad ex comparto enti pubblici economici C1)per l'espletamento di attivita' di programmazione e gestione di processi amministrativi di natura contabile nei diversi ambiti di intervento dell'amministrazione, con relativa cura e predisposizione di atti, provvedimenti e documentazione contabile;

profilo professionale amministrativo legale per l'espletamento di attivita' di programmazione e gestione di processi amministrativi nei diversi ambiti di intervento dell'amministrazione, con relativa cura e predisposizione di atti e provvedimenti.

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata online entro domenica 4 settembre 2022, tramite la piattaforma “TUTTOCONCORSI”, accedendo con Spid.

Policlinico “Rodolico – San Marco”

L’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico e S. Marco di Catania ha riaperto i termini del bando di concorso pubblico per la copertura di ben otto posti posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista con assunzione a tempo indeterminato.

Gli aspiranti addetti, previo consultazione del bando reperibile tramite il sito istituzionale dell’azienda, dovranno svolgere una prova preselettiva e presentare la domanda online.

Università degli Studi di Catania

Infine, tra i bandi relativi ai concorsi pubblici Sicilia, sono stati pubblicati sul sito dell’Università degli Studi di Catania i bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In particolare si ricercano le seguenti figure:

una unità di personale di categoria D , posizione economica D1, settore tecnico-scientifico ed elaborazione dati;

, posizione economica D1, settore tecnico-scientifico ed elaborazione dati; una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, di area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Le istanze di partecipazione devono essere pervenute entro e non oltre le ore 12,00 del 31 agosto 2022, secondo le modalità riportate in ciascun bando del sito dell’ateneo.