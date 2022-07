Il Monastero dei Benedettini di Catania premiato da TripAdvisor [FOTO]

Per il terzo anno consecutivo, il Monastero dei Benedettini di Catania si aggiudica il premio Travelers' Choice 2022 di TripAdvisor grazie alle ottime recensioni degli utenti.

Per il terzo anno consecutivo, TripAdvisor e i suoi utenti-viaggiatori hanno deciso di premiare il Monastero dei Benedettini di Catania in quanto Travelers’ Choice 2022. Inoltre, il sito culturale, che è anche patrimonio dell’UNESCO, ha un punteggio pari a 4.5/5 sul noto sito di turismo, ottenuto grazie alle recensioni degli utenti di TripAdvisor. Infatti, i viaggiatori hanno valutato in maniera eccellente i servizi e le attività presenti al Monastero e hanno permesso l’ottenimento dell’ambito premio di TripAdvisor.

Ad annunciare con orgoglio il riconoscimento è la stessa pagina Facebook “Monastero dei Benedettini di San Nicolo l’Arena – Catania”, account social ufficiale del sito culturale. Il Monastero, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, prevede un partenariato speciale pubblico-privato tra la stessa Università di Catania e Officine Culturali. Di seguito, le foto che riprendono alcuni scorci del Monastero con le il timbro del riconoscimento Travelers’ Choice 2022 di TripAdvisor.