Spiagge più belle, nella top ten mondiale una bellezza siciliana: la classifica

La classifica Travellers' Choice Best of the Best per il 2022, stilata da Tripadvisor e basata sulle recensioni dei viaggiatori, premia la Sicilia, segnalando una delle più belle spiagge presenti nel nostro territorio.

Anche la Sicilia spicca nella top ten della comunità di viaggiatori Tripadvisor, con la splendida Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Tuttavia, sono i Caraibi ad ottenere il maggior numero di spiaggia segnalate, mentre il Brasile è l’unica destinazione a presentare più di una menzione, con tre siti.

Più nello specifico, la spiaggia siciliana si trova al decino posto ed è così descritta in una delle recensioni: “Una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta ti sembrerà di essere su un altro pianeta”.

Le spiagge più belle da visitare: la classifica Tripadvisor

Basandosi sul giudizio dei viaggiatori, si può stilare il premio Travellers’ Choice Best of the Best per il 2022: