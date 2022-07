La metropolitana di Catania resterà aperta fino a mezzanotte: l’annuncio

Metro Catania, arriva l'annuncio dell'apertura prolungata del servizio di trasporto: sarà aperta a partire dalle sei del mattino e fino alla mezzanotte.

Metro Catania: ottime notizie in arrivo per tutti i cittadini e i pendolari che usano la metro della città etnea. Infatti, presto saranno prolungati gli orari di apertura e sarà possibile accedervi dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte. A dare l’annuncio attraverso un post sul suo profilo Facebook è Luciano Cantone, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati .

Di seguito il post pubblicato da Cantone:

“La metro di Catania aperta dalle 06:00 a mezzanotte!

Dopo anni di impegno insieme alle associazioni locali e ad FCE, dopo aver inserito l’estensione della metropolitana nel PNRR grazie al mio lavoro e a quello del Sottosegretario Giancarlo Cancelleri, dopo l’acquisto dei nuovi treni e l’ammodernamento delle linee, oggi portiamo a casa un altro risultato.

Con un emendamento al decreto infrastrutture a prima firma Nunzia Catalfo, verranno stanziati ben 5 milioni di euro per permettere alla metropolitana di restare fruibile dalle 6 a mezzanotte, come avviene in tutte le principali città europee.

Sono soddisfatto di poter concludere così questa legislatura e di poter coronare con questo risultato un percorso che migliorerà attivamente la vita di migliaia di cittadini catanesi e non solo.

Avanti così! “