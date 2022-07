Concerto Black Eyed Peas a Catania: come raggiungere l’evento

Tutti i consigli su come raggiungere il concerto di questa sera dei Black Eyed Peas in occasione del Wave Summer Festival che avrà sede alla Villa Bellini.

I Black Eyes Peas hanno scelto Catania come unica città italiana per il loro tour di concerti. Oggi, 28 luglio 2022, il famosissimo gruppo musicale alternative hip hop sarà ospite del Wave Summer Music, il festival musicale presso la Villa Bellini organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

I Black Eyes Peas hanno scritto la storia della musica contemporanea grazie a brani come Let’s Get It Started e I Gotta Feeling. Vantano 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, scalando le classifiche con le loro canzoni che sono entrate nelle playlist di molti giovani.

Come raggiungere l’evento

Il Wave Summer Music si terrà alla Villa Bellini, uno dei giardini più antichi e uno dei quattro parchi principali di Catania. È possibile raggiungere la villa per partecipare oggi, 28 luglio, al concerto dei Black Eyes Peas tramite metropolitana o autobus.

In metro

La metro sarà operativa dalle 8.30 alle 21.00, la prima corsa da Nesima sarà alle 8:30 e la prima corsa da Stesicoro alle 8:55, mentre l’ultima corsa da Nesima sarà alle 20:30 e l’ultima corsa da Stesicoro alle 21:00.

Basterà uscire alla fermata Stesicoro, percorrere la Via Etnea in direzione della Circonvallazione (a destra dando le spalle a Piazza Stesicoro). La villa sarà ben visibile grazie ai suoi alberi sulla sinistra.

Bus e altri mezzi

Sul sito AMT, invece, sono presenti tutti gli autobus che passeranno nelle vicinanze dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione ad avvisi per eventuali modifiche ai percorsi ordinari dei mezzi pubblici.

Inoltre, è possibile noleggiare monopattini e biciclette per raggiungere il luogo senza vincoli degli orari dei mezzi di trasporto.