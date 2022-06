Black Eyed Peas in concerto a Catania: unica tappa in Italia

Black Eyed Peas in concerto a Catania. Sarà l'unica occasione per vedere il gruppo dal vivo in Italia. Il nuovo singolo ha già superato i 13 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta è già un successo e si candida a diventare il tormentone dell’estate. A pochi giorni dal suo debutto sul mercato mondiale è entrato nel cuore del pubblico. Il video ha già superato i 13 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In Italia, dal vivo, potrà essere ascoltato insieme ai più grandi successi della band statunitense solo il 28 luglio alla Villa Bellini di Catania al Wave Summer Music 2022.

I Black Eyed Peas hanno dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride della cultura hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, e hanno inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come Let’s Get It Started e I Gotta Feeling.

Dall’esplosione mediatica con Where Is the Love? ai grandi successi come The Time (Dirty Bit) passando per Don’t Lie, Boom Boom Pow e I Gotta Feeling, i Black Eyed Peas si sono imposti come protagonisti assoluti nel mondo della musica.

I biglietti per l’unica data italiana di Catania sono in vendita online su Ticketone e TicketSms e nei punti vendita Sicilia. Ticket.