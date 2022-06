Concerti Sicilia 2022, da Malika Ayane a Rocco Hunt: gli ultimi annunci

Si allunga la lista degli artisti in concerto in Sicilia per l'estate 2022: le info sugli eventi.

Continua ad allungarsi la lista degli artisti in programma in concerto in Sicilia per la stagione estiva 2022. Ai concerti già annunciati, come quelli Baglioni o Mahmood, se ne aggiungono altri. Di seguito i dettagli.

Le date e i luoghi degli eventi

Fresca del programma “Amici” arriva, nella provincia di Catania, una delle protagoniste indiscusse dell’uscente edizione, l’emergente Sissi, che si esibirà il 18 agosto 2022 sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea.

Nell’altra parte dell’isola, invece, a Salemi (in provincia di Trapani), previsto doppio appuntamento in Piazza Alicia:

Malika Ayane si esibirà il 16 luglio 2022 ;

il ; Noemi si esibirà il 16 agosto 2022.

Doppia tappa, invece, per il celebre Rocco Hunt che con il suo “LIBERTÀ+RIVOLUZIONE TOUR” presenterà i propri più celebri brani il 21 agosto 2022 presso l’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea e il 22 agosto 2022 presso il “Teatro Lucio Dalla” di Partanna (TP).

Tutti i biglietti sono già in vendita online.