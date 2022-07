Ursino Buskers, edizione estiva al Monastero dei Benedettini: data e artisti presenti

Ursino Buskers torna in una nuova veste estiva, nell'ambito della rassegna Porte Aperte UNICT. Il circo contemporaneo incontrerà musica e teatro per stupire i presenti.

Torna a Catania, ma in una location inedita ed a fine luglio, Ursino Buskers. Nell’ambito della rassegna Porte Aperte UNICT, la speciale edizione pienamente estiva del Festival Internazionale di Arti di Strada del capoluogo etneo verrà organizzato al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena.

Date e info utili

Il via dell’evento, organizzato organizzata dall’Associazione culturale Gammazita in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, è fissato a giovedì 28 luglio, alle ore 21:00. Protagonisti della serata saranno il circo contemporaneo, il teatro e la musica.

Gli spettatori godranno del teatro di strada di Malerba, delle arti circensi di CircO StortO e di Daniele Sardella ma anche con del sound dei Babil On Suite insieme all’orchestra popolare Sambazita.

I dettagli sui biglietti

Il costo dei biglietti, in numero limitato, sarà di 10 euro (più prevendita di 1,20 euro), mentre per i bambini entro i 12 anni l’ingresso sarà gratuito.

Chiunque sia, invece, studente o faccia parte del personale dell’Università di Catania avrà la possibilità di acquistare il biglietto a un prezzo ridotto (pari a 5 euro + prevendita), ma soltanto recandosi da Lunaria, la libreria di Gammazita in Piazza Federico di Svevia 94 a Catania, dal mercoledì alla domenica (ore 17.00 – 01.30).