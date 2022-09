A Catania torna Ursino Buskers, Festival delle arti di strada: 4 giorni di spettacoli in città

Catania gioisce del ritorno del Festival delle arti di strada: i dettagli su questa nuova edizione.

L’ultima settimana di settembre porterà alla città di Catania una ventata di allegria, all’insegna di musica e divertimento: ritorna, infatti, l’Ursino Buskers. Il Festival di arti di strada e performative di Catania è ormai giunta alla sua ottava edizione. L’atteso evento durerà per quattro giorni: 29 e 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2022.

Quest’anno l’organizzazione è frutto della collaborazione tra l’Associazione Gammazita, l’Associazione Musicale Etnea, con il contributo di Coop Gruppo Radenza e la compartecipazione del Comune di Catania.

L’ormai noto festival porterà in città disparati artisti che ravviveranno soprattutto il centro storico del capoluogo etneo con spettacoli di circo contemporaneo, musica, acrobazie aeree, giochi di fuoco, teatro, bolle di sapone, giocoleria. Previsti anche workshop per adulti e laboratori per bambini.

Il tema scelto per quest’edizione è L’arte unisce le persone. L’inaugurazione avrà luogo il prossimo giovedì, 29 settembre, con la tradizionale parata che, alle ore 17:00, partirà dalla Villa Bellini fino al Castello Ursino, snonandosi lungo le vie principali del centro.

Si ricorda che gli spettacoli in programma risulteranno completamente gratuiti. Ad ogni modo chiunque lo volesse potrebbe sempre lasciare un’offerta agli artisti.