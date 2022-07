Catania, tirocinanti al posto di dipendenti: maxi multa a noto hotel

Catania, maxi multa per una nota struttura alberghiera: i lavoratori risultavano tirocinanti. Così i proprietari evadevano contribuiti e risparmiavano sui salari.

In una famosa struttura alberghiera della città di Catania si impiegavano lavoratori che figuravano, tuttavia, come tirocinanti non retribuiti: con tale stratagemma si puntava ad evadere le tasse e a risparmiare anche sui salari.

Sfruttamento ed evasione fiscale

Secondo quanto ora emerso nell’ambito delle indagini, i soggetti in questione figuravano come tirocinanti non retribuiti, quando, invece, venivano usati, o meglio sfruttati, come personale dell’hotel e per ricoprire qualsiasi ruolo. Quanto messo in atto dai proprietari della struttura è stato scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania grazie a una complessa verifica volta a contrastare gli illeciti in materia di lavoro nero e irregolare su tutto il territorio siciliano. Così è emerso il nome della struttura e si è scoperto come i proprietari si avvalessero di finti tirocinanti per raggirare l’INPS.

False dichiarazioni

Secondo la verifica svolta dal Nucleo PEF di Catania, attraverso un’attenta analisi sulla documentazione contabile ed extra-contabile e alcune testimonianze ricevute dagli stessi soggetti impiegati, la struttura ricettiva avrebbe indebitamente comunicato ai predetti Enti che 65 lavoratori, tra il 2017 e il 2020, avrebbero svolto attività solo a livello di tirocinio extra-curriculare, remunerato con un semplice rimborso spese.

È così venuto fuori che all’interno dell’Hotel non si sarebbe mai svolta una vera e propria attività formativa on the job nei confronti dei tirocinanti. Anzi, questi sarebbero stati in realtà impiegati come lavoratori subordinati presso le cucine, quali camerieri di sala o addetti alle pulizie.

Per tale ragione sono state contestate alla struttura sanzioni per oltre 1,6 milioni di euro.