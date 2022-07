Lavoro Catania: Lidl, Eurospin, Primark e Old Wild West assumono

Molte opportunità di Lavoro Catania attualmente attive. Lidl, Eurospin e Primark sono alla ricerca di personale da inserire nei propri negozi e uffici. Ecco le posizioni.

Le opportunità di lavoro Catania attualmente attive sono svariate. Infatti, Lidl, Eurospin e Primark sono alla ricerca di personale da inserire nei propri negozi e uffici. Di seguito analizzeremo le posizioni aperte e i requisiti necessari per potersi candidare.

Lavoro Catania: Eurospin assume

La nota catena di supermercati Eurospin è alla ricerca di personale. La posizione attualmente aperta riguarda l’assunzione di un Junior HR Retail Recruiter Specialist. Eurospin offre ai dipendenti un ambiente professionale giovane e dinamico, con concrete opportunità di carriera, in cui le risorse umane sono coinvolte in prima persona nella vita aziendale, condividendo le responsabilità e seguendo un percorso di crescita professionale e personale.

L’azienda applica una politica interna che dà grande importanza alla collaborazione, pertanto punta particolarmente su senso di appartenenza, spirito di squadra e flessibilità dei collaboratori, oltre alla capacità degli stessi di perseguire gli obiettivi e raggiungere i risultati.

Lidl ha aperto diverse posizioni per lavoro Catania e provincia. Eccole nel dettaglio.

Apprendista addetto vendite;

Real estate specialist;

Store Manager;

Graduate Program Generazione talenti vendite;

Generazione talenti logistica;

Area Manager;

Sales Analyst;

Addetto vendite part-time 8 ore domenicali;

Operatore di filiale part-time.

Per ricoprire le posizioni sopraelencate è necessario essere in possesso di alcuni requisiti elencati sul sito dell’azienda. Per presentare la propria candidatura è necessario farlo esclusivamente online sul sito lidl.it.

Lavoro Catania Primark

Il grande store Primark sito a Catania, all’interno del centro commerciale Centro Sicilia, aperto lo scorso 1° dicembre, è alla ricerca di personale.

Addetto vendite

La prima posizione aperta riguarda l’assunzione di addetti/e vendite con contratto a tempo determinato. I requisiti principali per questa posizione sono i seguenti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Store manager

Questa offerta prevede un contratto a tempo indeterminato con i seguenti requisiti:

Dinamico e proattivo;

Con esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO;

Con esperienza nella gestione diretta di team manageriale;

Disponibile all’inserimento su punti vendita del Sud Italia. Primark supporterà economicamente i tuoi trasferimenti fin dall’assunzione, supportandoti con una specifica policy per supportarti nella mobilità, con un contributo fino a 800€ lordi mensili.

Department manager

Per questa posizione il candidato dovrà soddisfare tali requisiti:

Determinato a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Dinamico e proattivo;

Con esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

Con esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Per candidarsi alle posizioni attualmente disponibili da Primark è necessario compilare il form sul sito dell’azienda.

Old Wild West

Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione con Old Wild West. La nota catena di steak house con ambientazione in stile western cerca personale per assunzioni nei ristoranti, sia per quelli già operativi sul territorio che in vista di nuove aperture.

La posizione aperta al centro commerciale Etnapolis riguarda l’assunzione di un operatore di cucina. Maggiori informazioni su requisiti e info utili sul lavoro solo disponibili sul sito di Old Wild West.