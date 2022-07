Concorsi Sicilia 2022, posti in ospedali e Comuni: le scadenze dei bandi

Concorsi Sicilia 2022, bandi attivi che riguardano Catania e provincia: di seguito le opportunità più allettanti, con le relative informazioni principali.

Concorsi Sicilia 2022: molti sono attualmente in cerca di un impiego ma, magari, non hanno notato le scadenze di alcuni allettanti bandi. Molte opportunità riguardano proprio Catania e provincia, ma per coglierne alcune occorrerà affrettarsi. Di seguito alcuni tra i bandi attualmente attivi.

Ospedale “Cannizzaro” di Catania

Il primo riguarda l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Ospedale “Cannizzaro” di Catania. Sono stati indetti dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, volti alla copertura di 13 posti di dirigente medico per diverse discipline. Si fa riferimento, in particolare, a:

un posto di Chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia generale ad indirizzo senologico multidisciplinare;

due posti di Malattie infettive; un posto di Malattie metaboliche e Diabetologia.

Gli impieghi risultano essere a tempo indeterminato. Secondo quanto indicato in Gazzetta Ufficiale, per partecipare, occorrerà presentare le domande di partecipazione entro il 21 luglio, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.

Concorsi Sicilia: assunzioni nei Comuni

Resta qualche giorno in più, invece, per prender parte al concorso indetto dal Comune di San Gregorio di Catania. Questo, per titoli ed esami, punto alla copertura di 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1. Si assume a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato.

Tale bando è contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 giugno 2022: la scadenza per la presentazione delle istanze, secondo quanto indicato tramite apposito avviso visibile sul sito del Comune, è fissata al 25 luglio 2022.

Anche il Comune di Misterbianco, sempre nel Catanese, è in cerca di personale. Sono, di fatto, stati indetti dei concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di:

5 posti cat. D, posizione economica D1, profilo direttore tecnico;

3 posti cat. D, posizione economica D1, profilo direttore amministrativo;

2 posti cat. D, posizione economica D1, profilo direttore contabile.

La scadenza indicata sul sito del Comune è il 25 luglio 2022.