Immissioni in ruolo docenti 2022/23, ok a 94.130 assunzioni: posti per Regione

Immissioni in ruolo docenti 2022/23: il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato le assunzioni, che risultano ben numerose: ecco i dettagli.

Immissioni in ruolo docenti 2022/23: giungono informazioni sempre più dettagliate a riguardo. Nelle scorse ore i sindacati hanno ricevuto dal Ministero dell’Istruzione l’informativa che esplicita importanti numeri. Di seguito i dettagli.

Immissioni in ruolo docenti 2022/23: i numeri

L’informativa già citata indica il contingente dei posti autorizzati per le prossime immissioni. Si esplicita, ad ogni modo, che bisognerà ancora attendere per ottenere un prospetto dettagliato con dettagli su province e tipologie di posti.

Già ora, tuttavia, si sa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato più di 94.000 assunzioni, in particolare a 94.130.

Si precisa che le immissioni in ruolo, ai sensi dell’articolo 399, comma 1, del D.lgs. 297/94, avvengono attingendo:

per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE);

per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali.

La suddivisione per Regione

Reso pubblico uno schema generale con la suddivisione a livello regionale. Eccolo di seguito:

I posti pensati per la Sicilia sono 3.654: si registra, di conseguenza, uno scarto netto rispetto alla Lombardia, a cui sono attribuiti oltre 22.000 posti.

Immissioni in ruolo docenti 2022/23: i dettagli

Si esplicita che, nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vengono aggiunti a quelli attribuiti alla corrispondente GaE. I posti in questione sono reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva (secondo l’articolo 399, comma 2, D.lgs. 297/94, per tutti i gradi di istruzione).

E nel caso in cui la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non abbastanza capiente? Per i posti ad essa assegnati si procederà allora a nomina dalle graduatorie concorsuali.

Le domande

A breve dovrebbe arrivare il decreto e, insieme a questo maggiori maggiori informazioni utili agli interessati. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno già dato il via alla compilazione delle domande. Quelle da presentare sono due distinte.