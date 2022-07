Frasi per matrimonio: le più belle da inviare

I tuoi amici stanno per sposarsi e non sai proprio cosa scrivere nel biglietto di auguri? Se sei alla ricerca di frasi per matrimonio, ecco qualche consiglio.

Sei alla disperata ricerca di frasi per matrimonio? Se i tuoi amici più cari stanno per convolare a nozze e stai pensando di scrivere qualcosa di più dei soliti auguri, sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato alcune frasi che faranno sicuramente al caso tuo.

L’obiettivo? Consegnare ai tuoi amici o parenti un pensiero originale che celebri la loro unione. Vediamole insieme.

Frasi per matrimonio: le più belle

“L’amore umano che si concretizza nel matrimonio deve costituire la pietra di un guado verso l’amore universale” (Mahatma Gandhi);

“Che sia l’amore tutto ciò che esiste, é ciò che noi sappiamo dell’amore; e può bastare che il suo peso sia , uguale al solco che lascia nel cuore” (Emily Dickinson);

“Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere” (Søren Kierkegaard);

“L’amore è fisica, il matrimonio è chimica” (Alexandre Dumas Figlio);

“Il legame in ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell’amicizia, sta nella comunicazione” (Oscar Wilde);

“Non sia mai ch’io ponga impedimenti all’unione di due anime fedeli; Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella che guida di ogni barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama; Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio; se questo è un errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato” (William Shakespeare).

Frasi matrimonio simpatiche

“Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico” (François de la Rochefoucault);

“Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita?” (George Byron);

“La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco” (Oscar Wilde).

Queste alcune frasi per matrimonio da utilizzare. Adesso tocca a voi: non vi resta che mettervi all’opera e scovare un bel biglietto che possa contenere i vostri auguri. In bocca al lupo!