Wizz Air, offerte estive: voli da e per Catania a 9,99 euro

Vuoi programmare un viaggio estivo? Ecco le offerte Wizz Air da Catania per la bella stagione.

Arrivano le offerte estive Wizz Air. L’estate è arrivata e la voglia di viaggiare aumenta. Ecco alcune offerte Wizz Air da Catania per tantissime destinazioni a partire da 9,99 euro.

Visitando il sito Wizz Air, inoltre, troverete tantissime offerte a partire da 19,99 euro per viaggiare da tantissimi aeroporti italiani.

Basterà visitare il sito ufficiale di Wizz Air, selezionare la destinazione e scegliere il volo più conveniente per voi.

Offerte Wizz Air: voli da Catania

Ecco alcuni destinazioni italiane disponibili per i mesi di luglio e agosto a partire da soli 9,99 euro. Alcuni esempi:

Bologna (21 luglio, 9,99 euro);

Roma (10 agosto, 9,99 euro);

Milano (9 agosto, 9,99 euro);

Torino (5 agosto, 9,99 euro);

Verona (4 agosto, 9,99 euro);

Pisa (7 agosto, 9,99 euro);

Venezia (21 luglio, 9,99 euro).

Si tratta solo di alcuni esempi: le combinazioni, infatti, sono tantissime sia per il mese di luglio che per quello di agosto.

Voli per l’estero

Non solo Italia. Vi è, infatti, la possibilità di volare a bassissimo prezzo da Catania anche per l’estero. Ecco alcuni esempi:

Catania – Santorini, partenza 20 luglio a 24,99 euro;

partenza 20 luglio a 24,99 euro; Catania – Candia (Creta), partenza 19 luglio a 19,99 euro;

partenza 19 luglio a 19,99 euro; Catania – Memmingen (Monaco), partenza 30 luglio a 27,99 euro.

Voli per Catania

Le tariffe appena viste si intendono solo per la rotta di andata ma vi sono numerosi voli convenienti anche per Catania. Voli a partire da 9,99 euro per Catania da Bologna, Roma, Torino, Milano, Venezia e Verona.