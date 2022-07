Sicilia, grave incidente tra auto e moto: ragazzo trasferito in elisoccorso a Catania

Un grave incidente si è verificato tra un auto e una moto sulle strade siciliane: feriti padre e figlio e per quest'ultimo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Un nuovo grave incidente ha avuto luogo sulle strade siciliane: questa volta, il tratto stradale interessato è quello della Modica Mare, in contrada San Filippo. Secondo quanto riportato, il sinistro si è verificato attorno alle ore 16 e ha coinvolto un’automobile e una moto.

Sul motociclo viaggiavano i due feriti dell’incidente, padre e figlio, per i quali è intervenuto il 118 per trasportarli al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, mentre il conducente dell’auto è illeso. Tuttavia, la gravità delle ferite riportate dal giovane hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Trauma Center del Cannizzaro Catania, in prognosi riservata.

Sul luogo sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per effettuare gli opportuni rilievi e ristabilire la viabilità del traffico. In corso gli accertamenti per comprendere la dinamica e le cause dell’incidente.