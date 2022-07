Meteo Sicilia, ancora caldo ma temperature in calo: le previsioni

Meteo Sicilia: previste ancora temperature alte, ma una nuova perturbazione è in arrivo per dare una tregua dal grande caldo che ha colpito l'intera isola negli ultimi giorni.

Meteo Sicilia: Caronte stringe nella sua morsa di temperature afose tutta l’Isola. Soltanto nel weekend si tornerà a respirare, con un calo dell’afa e nuove nuvole all’orizzonte.

Previsioni della settimana in Sicilia

Picchi di afa continueranno a colpire il suolo siciliano per tutta la settimana. Le ondate di calore da bollino rosso si registreranno per le zone di Palermo, Catania e Messina. I valori massimi toccheranno ancora i 40 gradi in diverse zone della Regione, almeno fino all’arrivo del weekend. Previsto, infatti, solo da venerdì 8 luglio un abbassamento delle temperature un po’ dappertutto.

Le province più calde

Secondo le previsioni de ilmeteo.it in Sicilia bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per poter tornare a respirare e lasciarsi l’ondata di calore alle spalle. Agrigento (41 gradi) e Siracusa (40 gradi) si riconfermano le province più calde della Regione. Seguono Ragusa (39 gradi), Caltanissetta (37 gradi) e Palermo (34 gradi). Trapani ed Enna (33 gradi), invece, le province meno afose dell’Isola.

Meteo Catania

La costa orientale è tra quelle maggiormente colpite dall’anticiclone africano Caronte, e Catania si distingue particolarmente per le sue temperature elevate. Previsti dal 5 al 7 luglio picchi di 39 gradi per le temperature massime, mentre le minime non scenderanno mai al di sotto dei 24 gradi. Soltanto venerdì 8 luglio si avvertirà un leggero sollievo, con una massima che sfiorerà i 35 gradi e si abbasserà intorno ai 32 tra sabato e domenica. Il calo termico porterà anche parecchie nuvole all’orizzonte.

Nel resto d’Italia

Anche nel resto di Italia la situazione non sembra discostarsi da quella siciliana. Al Nord saranno percepite temperature calde per tutta la settimana, ma l’anticiclone colpirà in maniera minore quasi tutte le zone, portando una leggera instabilità soltanto sulle Alpi orientali. Le regioni del Centro e nel resto del Sud Italia si ritroveranno cieli prevalentemente sereni un po’ ovunque, con picchi di temperatura che però toccheranno i 37 gradi a Roma e 39 nella provincia di Bari.