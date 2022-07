Meteo Sicilia, ancora allerta rossa per ondate di calore e rischio incendi

Meteo Sicilia, prosegue l'allarme nell'isola per il forte caldo e per il rischio incendi: in alcune zone è allerta rossa secondo il bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: è allerta rossa per alcune zone dell’Isola che si trovano a rischio di forti ondate di calore e di incendi. Secondo quanto riportato dal bollettino del Dipartimento della Protezione Civile per la Regione Siciliana, la giornata di domani si presenterà come particolarmente intensa in quanto a caldo e allarme incendi.

Infatti, come visibile nell’estratto del bollettino, le province di Palermo, Messina, Enna, Agrigento e Caltanissetta saranno interessate da un livello di allerta massimo per quanto riguarda il rischio incendi. Nel resto della Sicilia, l’allarme non sarà inesistente: questo perché anche per le restanti province viene segnalato lo stato di preallerta arancione.

Inoltre, un dato preoccupante è anche quello delle ondate di calore che si abbatteranno domani sull’Isola. Le città maggiormente colpite saranno Palermo, Messina e Catania, dov’è previsto che si presenti un’ondata di caldo di livello 3, il massimo nella scala indicata dalla Protezione Civile. Prosegue quindi il grande caldo sull’Isola e quindi si raccomanda la massima attenzione, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Il bollettino della Protezione Civile