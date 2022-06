Monopoly, nasce edizione “siciliana”: una città dell’Isola nel nuovo tabellone da gioco

Un po' di Sicilia in una nuova edizione del Monopoly, gioco da tavolo tra i più celebri. I luoghi simbolo di una città, con i relativi nomi, arricchiranno il tabellone da gioco.

Il Monopoly mantiene da anni, e a detta di molti, una posizione di spicco all’interno della classifica dei giochi da tavola intramontabili e sempre piacevoli e divertenti. Ma se all’improvviso una città siciliana diviene protagonista delle partite, allora non si può fare a meno di accomodarsi e sfidare i propri cari.

Una nuova edizione del Monopoly si aggiunge alle altre 200 susseguitesi fino ad ora, ed è tutta dedicata a Palermo, capoluogo di Regione. Si punta a stupire chiunque scelga questa versione tutta siciliana, sostituendo per esempio il “povero” Vicolo Stretto con zone probabilmente più note e spesso frequentate, le vie e le piazze palermitane. Quali? Questo resta, almeno per il momento, un mistero.

Per questa impresa, Monopoly ha scelto un partner culturale d’eccezione, Le Vie dei Tesori: al circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico spetterà il compito di “narrare” Palermo attraverso il tabellone di gioco.

Si ricorda che, in passato, Monopoly ha dedicato delle edizioni ad altre città d’Italia: da Napoli a Bergamo, passando per esempio per Roma.

Per la prima volta, grazie ad alcuni QRcode posizionati strategicamente, ai giocatori verranno riservati contenuti culturali aggiuntivi: di fatto i codici rimanderanno al sito de Le Vie dei Tesori, sempre aggiornato e ricco in notizie, immagini, materiali, itinerari e storie sulla città e, più in generale, sull’Isola.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tabellone da gioco, con i nomi autentici di vie ed attività, verrà svelato ad ottobre con un grande evento live al quale si arriverà a step. I più non vedono già l’ora di scoprire quali angoli, monumenti e borgate marinare di Palermo verranno inclusi nella nuova versione del Monopoly.