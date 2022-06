Catania, rischio aumento TARI: rinviata la decisione

Aumento TARI Catania, possibile incremento della tassa sui rifiuti per i cittadini catanesi ma la decisione definitiva in merito è stata rinviata a luglio.

Aumento TARI Catania: il Consiglio Comunale di ieri avrebbe dovuto votare un aumento della tassa sui rifiuti. Tuttavia, il rischio è scongiurato, almeno per il momento, ma la questione tornerà ad essere discussa al Senato cittadino il prossimo mese. L’incremento sembra inevitabile, infatti, nonostante in ballo ci siano 45 milioni di fondi regionali.

Aumento TARI Catania: il rinvio

In Commissione Bilancio è stato annunciato il rinvio della votazione dal 30 giugno al 31 luglio, merito della decisione a livello nazionale di posticipare l’approvazione del bilancio dei Comuni alla fine del prossimo mese.

Di conseguenza, ne risulta che la proposta di aumento non viene affatto messa in discussione, ma ne viene solo posticipata l’approvazione.

Aumento Tari: perché?

L’aumento della tassa sulla spazzatura sembra non poter essere eludibile, ma quali sono i motivi che danno il via a questa situazione? Le cause sarebbero i costi esorbitanti del carburante e il caro bollette, spese che influiscono anche sui costi del conferimento in discarica.

Inoltre, le soluzioni per tentare di ridurre la Tari passerebbero dai fondi regionali destinati ai comuni, vale a dire circa 45 milioni di euro per quello di Catania, che potrebbe portare a una riduzione dell’aumento. Per questo motivo, il Comune, per voce del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, intende “spingere sulla Regione per smistare i rifiuti fuori dalla Sicilia“.

Manifestazioni a Catania

Nel frattempo, diventa sempre più improbabile che l’incremento del 18 per cento sulla tariffa per i cittadini catanesi possa essere evitato. Tuttavia, già ieri sera in Consiglio comunale a Catania nessuno sembrava avere voglia di approvarlo.

Infatti, alle 19, vale a dire l’orario previsto per l’inizio della seduta, associazioni, semplici cittadini e movimenti politici si erano dati appuntamento fuori da Palazzo degli Elefanti per protestare contro l’incremento della TARI, soprattutto a fronte del recente caos sui rifiuti che ha colpito la città di Catania.