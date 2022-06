Stranger Things, spin-off in arrivo: i dettagli

La quinta stagione sarà l'ultima per l'acclamata serie televisiva Stranger Things. I creatori parlano già di uno spin-off.

Anche la quarta stagione di Stranger Things sta giungendo al termine: la seconda parte arriverà sulla piattaforma di Netflix il 1° luglio e, ad oggi, è tra le serie più viste. Ma cosa succederà dopo?

In attesa della quinta stagione

Dovremo attendere ancora a lungo, però, per avere la quinta e ultima stagione dell’acclamato prodotto che richiama con nostalgia gli anni ’80. Da tempo, però, si vocifera di un possibile spin-off, voce che i creatori della serie, i fratelli Duffer, hanno in qualche modo alimentato

“C’è una versione che stiamo sviluppando in parallelo [alla quinta stagione], ma non le gireremmo mai insieme – ha dichiarato Ross Duffer in un’intervista, mentre ribatte il fratello -, la ragione per cui non abbiamo ancora fatto nulla è che non vogliamo farlo per le ragioni sbagliate. Quindi si trattata di dire: è qualcosa che farei anche se non fosse collegato a Stranger Things? – continua Matt – anche se togliessimo il titolo Stranger Things l’idea mi entusiasmerebbe lo stesso. E sarà qualcosa che non si aspetta nessuno, nemmeno Netflix”.

Parole, le loro, che non fanno altro che stuzzicare i fan e le mille teorie su questo spin-off, da cui bisogna dunque aspettarsi qualcosa di molto differente dalle avventure dei ragazzini di Hawkins viste finora. Non abbiamo, ovviamente, i dettagli sulla trama, eppure i Duffer hanno rivelato nelle varie interviste che è stato Finn Wolfhard (Mike) a dare loro l’idea: “Stava semplicemente sparando cose a caso quando a un certo punto ha detto: Questo sarebbe uno spin-off molto figo”, ricostruisce Ross: “E noi: Ma come diamine…”.